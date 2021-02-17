- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سي إن بي سي – سجل المؤشر داو جونز الصناعي مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا، يوم الثلاثاء، بدعم من مكاسب لأسهم القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية وسط آمال بمزيد من التحفيز المالي لانتشال الاقتصاد الأميركي من كساد أثارته جائحة فيروس كورونا.
لكن المؤشر ناسداك تراجع متأثرا بخسائر لأسهم التكنولوجيا في حين أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بلا تغير يذكر وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة.
وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 61.52 نقطة، أوما يعادل 0.2%، إلى 31519.92 نقطة في حين تراجع المؤشر S&P500 القياسي 2.24 نقطة، أو 0.06%، ليغلق عند 3932.59 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 47.98 نقطة، أو 0.34%، إلى 14047.50 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آمال التحفيز تقود المؤشر داو جونز في بورصة وول ستريت إلى مستوى إغلاق قياسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.