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آمال التحفيز تقود المؤشر داو جونز في بورصة وول ستريت إلى مستوى إغلاق قياسي

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سي إن بي سي – سجل المؤشر داو جونز الصناعي مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا، يوم الثلاثاء، بدعم من مكاسب لأسهم القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية وسط آمال بمزيد من التحفيز المالي لانتشال الاقتصاد الأميركي من كساد أثارته جائحة فيروس كورونا.

لكن المؤشر ناسداك تراجع متأثرا بخسائر لأسهم التكنولوجيا في حين أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بلا تغير يذكر وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة.

وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 61.52 نقطة، أوما يعادل 0.2%، إلى 31519.92 نقطة في حين تراجع المؤشر S&P500 القياسي 2.24 نقطة، أو 0.06%، ليغلق عند 3932.59 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 47.98 نقطة، أو 0.34%، إلى 14047.50 نقطة.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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