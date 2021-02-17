بنك مصر يطرح أول شهادة ادخارية مربوطة بمؤشر كونيا

أمنية إبراهيم – أطلق بنك مصر، أول وعاء ادخاري مربوط بمعدل عائد مؤشر كونيا، تحت اسم الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري المتغير.

وقال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات خاصة لنشرة “دوت الخليج” إن العائد على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري سيتم احتسابه شهريًّا على أساس متوسط أسعار CONIA مضافًا إليه هامش ربع نقطة مئوية، منوهًا إلى أنه سيتم احتساب العائد آليًّا بصفة يومية بدءًا من تاريخ إصدار الشهادة ثم يرحل شهريًّا لحساب العميل ليكون عائدًا مجمعًا وليس تراكميًّا.

وأوضح المغربي، أن الشهادة الادخارية الجديدة هي الأولى من نوعها بالسوق المصرفية المصرية، وتمثل سبقًا لبنك مصر، حيث يرتبط العائد عليها بمتوسط سعر الفائدة لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك، بخلاف السائد في هذه النوعية من الشهادات والتي ترتبط بعائد الكوريدور.

وأكد نائب رئيس بنك مصر، أن الشهادة تستهدف شريحة واسعة من العملاء المهتمين بالمنتجات ذات العائد المتغير بالسوق المصرفية، كما أنها تعمل على نويع هيكل محفظة البنك من ودائع العملاء وخاصة متوسطة الأجل.

وأضاف المغربي، أن الحد المعياري لأسعار الفائدة الحالية للتعاملات بين البنوك بسوق الإنتربنك CONIA، يعبر عن أوضاع واتجاهات الفائدة بالسوق يومًا بيوم.

مدتها 3 سنوات بعائد متغير شهري

وقال نائب رئيس بنك مصر، إن حق شراء الشهادة يقتصر على الأشخاص الطبيعيين فقط مصريين أو أجانب، وهي شهادة اسمية غير قابلة للتحويل مدتها 3 سنوات، وغير قابلة للتجديد، وتصدر بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها.

وقال البنك الحكومي في بيان أمس الثلاثاء، إن الشهادة الثلاثية تصدر للأفراد الطبيعيين لمدة ثلاث سنوات ولا تجدد، وتعد الأولى من نوعها حيث تعتبر أول شهادة ادخار ذات عائد متغير شهري مرتبط بسعر CONIA وهو متوسط سعر الفائدة لليلة الواحدة للتعاملات بين البنوك في القاهرة وسوق الإنتربنك.

يشار إلى أن متوسط معدل العائد لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك CONIA بلغ نحو 10.490% في تعاملات أول أمس الإثنين، ونحو 10.518% يوم الأحد، بحسب البيانات المتوافرة بالبنك المركزي المصري.

ويبدأ سريان الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي لشرائها، ويصرف العائد شهريًّا ويضاف العائد تلقائيًّا إلى حساب العميل الجاري أو التوفير، ويمكن للعميل صرف العائد ببطاقات الخصم الفوري، ومتاح شراء الشهادة عبر فروع بنك مصر التقليدية، وكذلك من خلال الإنترنت البنكي BM online، ويمكن للعملاء استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور مع تطبيق نسب الخصم المقررة طبقًا لجدول الاسترداد، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة حتى 80% من قيمتها.