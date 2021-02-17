محمد صالح يستحوذ على 5.1% من أصول للوساطة وهيرميس منفذ الصفقة

رنا ممدوح _ علمت نشرة دوت الخليج، أن رجل الأعمال محمد صالح استحوذ على نحو 5.1% من شركة أصول للوساطة وتداول الأوراق المالية.

كما علمت دوت الخليج، أن شركة هيرميس قامت بدور منفذ الصفقة التي بلغت قيمتها الإجمالية 25.5 مليون جنيه.

وأعلنت أمس شركة أصول للوساطة بعد دقائق من بدء التداول، عن تنفيذ صفقة ذات حجم كبير على عدد 20.4 مليون سهم من أسهمها المصدرة بقيمة إجمالية 25.5 مليون جنيه.

وبحسب آخر إفصاح عن هيكل المساهمين الصادر عن الشركة بتاريخ 18 يناير الماضي، فتستحوذ شركة أصول القابضة للاستثمارات المالية على الحصة الأكبر بهيكل ملكية أصول للوساطة بنسبة 83.83%، تليها شركة التطوير للاستثمارات والاستشارات بنسبة 5.67%.

وأغلق سهم أصول التداولات أمس عند مستوى 1.2 جنيه مسجلًا تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.33%.