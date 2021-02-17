مال وأعمال

السويدي لنقل وتوزيع الطاقة توقع عقدا بقيمة 16.1 مليون دينار في الكويت

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فاروق يوسف _ وقعت شركة السويدي إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة – إحدى شركات السويدي إليكتريك المملوكة لها بنسبة 99.8%- عقد لصالح وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن العقد تم توقيعه أمس، ويتضمن تزويد وتركيب خطوط هوائية جهد 400 ك.ف لمحطة تحويل رئيسية بوبيان (z)، وذلك بقيمة 16.1 مليون دينار كويتي.

وأوضحت، أن هذا المشروع سيسهم في توفير التيار الكهربائي لمنطقة جزيرة بوبيان ومشروع ميناء المبارك الكبير أحد المشاريع المهمة التي تنفذها وزارة الأشغال العامة حاليًا لتطوير وتحديث النقل البحري، وخلق مصادر بديلة للدخل الوطني في دولة الكويت.

وأشارت إلى أن نطاق أعمال السويدي إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة يشمل التصميم والتوريد والتركيب لكامل أعمال المشروع بنظام تسليم المفتاح، على أن يتم التشغيل خلال 30 شهر من تاريخ بدء الأعمال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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