السويدي لنقل وتوزيع الطاقة توقع عقدا بقيمة 16.1 مليون دينار في الكويت

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فاروق يوسف _ وقعت شركة السويدي إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة – إحدى شركات السويدي إليكتريك المملوكة لها بنسبة 99.8%- عقد لصالح وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن العقد تم توقيعه أمس، ويتضمن تزويد وتركيب خطوط هوائية جهد 400 ك.ف لمحطة تحويل رئيسية بوبيان (z)، وذلك بقيمة 16.1 مليون دينار كويتي.
وأوضحت، أن هذا المشروع سيسهم في توفير التيار الكهربائي لمنطقة جزيرة بوبيان ومشروع ميناء المبارك الكبير أحد المشاريع المهمة التي تنفذها وزارة الأشغال العامة حاليًا لتطوير وتحديث النقل البحري، وخلق مصادر بديلة للدخل الوطني في دولة الكويت.
وأشارت إلى أن نطاق أعمال السويدي إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة يشمل التصميم والتوريد والتركيب لكامل أعمال المشروع بنظام تسليم المفتاح، على أن يتم التشغيل خلال 30 شهر من تاريخ بدء الأعمال.
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