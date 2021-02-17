هيرميس مستشارا ماليا لشركة حكمة في صفقة الاستحواذ على جلاكسو سميثكلاين

أمنية إبراهيم _ علمت نشرة “دوت الخليج” أن شركة حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي، عينت المجموعة المالية هيرميس مستشارًا ماليًّا لصفقة الاستحواذ على عمليات شركة جلاكسو ليمتد جروب في مصر وتونس.

كما علمت “دوت الخليج” أن شركة “حكمة” قامت بتعيين مكتب الشرقاوي وسرحان للمحاماة، مستشارًا قانونيًّا للصفقة.

وكانت جلاكسو ليمتد جروب المساهم الرئيسي في شركة جلاكسو سميثكلاين مصر قد استبعدت الدخول في مفاوضات مع شركتي أكديما وراميدا، لبيع حصتها في وحدتها بمصر، وقررت تركيز جهودها في المفاوضات مع شركة حكمة فارما.

وقالت جلاكسو ليمتد في بيان سابق، إن هيكل الصفقة المحتملة من ضمن دوافع تركيز المفاوضات مع شركة حكمة فارما، ونظرًا لما تتطلبه إجراءات الفحص النافي للجهالة والمفاوضات من جهد ووقت كبير، ولتجنب أي تأثير سلبي على أعمال الشركة بمصر وضمان استمرار توريد الأدوية والمنتجات والأمصال والأدوية المتعلقة بصحة وعناية المستهلك.

وفي 26 يناير الماضي، أعلنت جلاكسو سميثكلاين مصر، عن توقيع المساهم الرئيسي فيها مذكرة شروط أساسية غير ملزمة مع شركة حكمة فارماسيوتيكلز بي.إل.سي بغرض عملية استحواذ محتملة على حصة جلاكسو جروب ليمتد والبالغة 91.2% من خلال تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على كامل أسهم الشركة.

وتتضمن مذكرة الشروط غير الملزمة الموقعة بين جلاكسو ليمتد جروب وحكمة فارما الاستحواذ على استثمارات وشركات أخرى في مجال صحة المستهلك وتجارة الأدوية في مصر وتونس.

ووافق مجلس إدارة شركة جلاكسو سميثكلاين بنهاية يناير الماضي، على قيام شركة حكمة فارما بأعمال الفحص النافي للجهالة.