مال وأعمال

أسعار الذهب تواصل التراجع مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وصعود الدولار

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– واصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الخسائر للجلسة الخامسة على التوالي، لتهبط إلى قاع ما يقرب من أسبوعين، إذ تقوض الإقبال على المعدن النفيس نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار.

ونزلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1793.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1788.40 دولار.

قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير شباط 2020، في حين انتعش مؤشر الدولار بعد بلوغه قاع ثلاثة أسابيع.

وتتجه أنظار المستثمرين أيضا إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية في أواخر يناير، والذي من المقرر صدوره يوم الأربعاء.

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ومن المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين، الذي يستخدم في محولات الحفز في صناعة السيارات، 0.6 بالمئة إلى 1254.37 دولار، ليجري تداوله دون المستوى المرتفع الذي بلغه يوم الثلاثاء عند 1336.5 دولار، والذي كان الأعلى منذ سبتمبر 2014.

وانخفضت أسعار البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2381.14 دولار، بينما ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 27.29 دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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