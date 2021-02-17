أوراسكوم المالية تخطط لتطوير محفظتها والتوسع في التكنولوجيا المالية

فاروق يوسف _ أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، عن الانتهاء من مشروع التقسيم الأفقي لشركة أوراسكوم للاستثمار، وإتمام نقل عملية نقل استثمارات أوراسكوم للاستثمار التي تعمل في مجال الخدمات المالية إلى الشركة الجديدة، أوراسكوم المالية القابضة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن محفظة الشركة تشمل حصة أقلية في شركة ثروة كابيتال، والتي تعمل في تقديم الخدمات التمويلية المتطورة وخدمات التمويل للمستهلك، بالإضافة إلى حصة أغلبية في بلتون المالية القابضة.

وذكرت الشركة، أنها تخطط إلى تطوير ورفع كفاءة محفظتها الاستثمارية الحالية، وزيادة نطاق استثماراتها في مجال التكنولوجيا المالية، من خلال مشاريع جديدة وشراكات إستراتيجية.

وقالت الشركة، إن فريق العمل لديها يتميز بديناميكية وخبرات تمكنه من تطوير صناعة الخدمات المالية في مصر، وكسر الحواجز التي أعاقت وصول الخدمات إلى مستحقي الخدمة بالإضافة إلى دعم برنامج الشمول المالي.

وقال أنسي نجيب ساويرس رئيس أوراسكوم المالية القابضة: “نحن متحمسون للوصول إلى هذا الإنجاز الهام، ونحن على ثقة من أن فريقنا سيخلق قيمة إيجابية لشركاتنا ومساهمينا ومجتمعنا”.