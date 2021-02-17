أوراسكوم المالية تخطط لتطوير محفظتها والتوسع في التكنولوجيا المالية

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فاروق يوسف _ أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، عن الانتهاء من مشروع التقسيم الأفقي لشركة أوراسكوم للاستثمار، وإتمام نقل عملية نقل استثمارات أوراسكوم للاستثمار التي تعمل في مجال الخدمات المالية إلى الشركة الجديدة، أوراسكوم المالية القابضة.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن محفظة الشركة تشمل حصة أقلية في شركة ثروة كابيتال، والتي تعمل في تقديم الخدمات التمويلية المتطورة وخدمات التمويل للمستهلك، بالإضافة إلى حصة أغلبية في بلتون المالية القابضة.
وذكرت الشركة، أنها تخطط إلى تطوير ورفع كفاءة محفظتها الاستثمارية الحالية، وزيادة نطاق استثماراتها في مجال التكنولوجيا المالية، من خلال مشاريع جديدة وشراكات إستراتيجية.
وقالت الشركة، إن فريق العمل لديها يتميز بديناميكية وخبرات تمكنه من تطوير صناعة الخدمات المالية في مصر، وكسر الحواجز التي أعاقت وصول الخدمات إلى مستحقي الخدمة بالإضافة إلى دعم برنامج الشمول المالي.
وقال أنسي نجيب ساويرس رئيس أوراسكوم المالية القابضة: “نحن متحمسون للوصول إلى هذا الإنجاز الهام، ونحن على ثقة من أن فريقنا سيخلق قيمة إيجابية لشركاتنا ومساهمينا ومجتمعنا”.
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