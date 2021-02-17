اليوم .. بدء التداول على أسهم أوراسكوم المالية القابضة

رنا ممدوح _ يبدأ اليوم التداول على أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة، الوافد الجديد الناتج عن تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار إلى شركتين، وتضم تحت مظلتها حصص الأخيرة بكل من شركتي بلتون المالية القابضة وثروة كابيتال.

كما تعيد إدارة البورصة المصرية فتح التداول على أسهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، اعتبارًا من جلسة اليوم، وكذلك إعادة التعامل على شهادات الإيداع الدولية المتداولة ببورصة لندن.

وذكرت الشركة منذ أيام أن الشهادات قد يتأثر سعرها عند إعادة التداول عليها نتيجة للأصول المنفصلة منها وتوزيع أسهم أوراسكوم المالية القابضة على مساهمي أوراسكوم للاستثمار (القاسمة).

وقررت لجنة قيد الأوراق المالية أمس، تسجيل أسهم أوراسكوم المالية القابضة بجداول البورصة برأسمال مرخص به يبلغ 8.130.820 مليار جنيه، ورأسمالها المصدر 1.626.164 مليار جنيه وموزع على 5.245.690 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.31 جنيه للسهم الواحد.

وتضمنت قرارات لجنة القيد أن تدرج أسهم أوراسكوم المالية القابضة على قاعدة بيانات البورصة ويبدأ التداول عليها اعتبارًا من بداية جلسة اليوم 17 فبراير (أي بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة خمسة أيام عمل).

وكانت إدارة البورصة المصرية قررت في 11 فبراير الجاري إيقاف التعامل على أسهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بناء على طلب تقدمت به الشركة والمنشور بتاريخ 7 فبراير، لحين إتمام التقسيم.

0.169 جنيه سعرا مرجعيا لسهم الشركة القاسمة و0.478 جنيه للمنقسمة

وفي نفس السياق، حددت لجنة العمليات بالبورصة المصرية أمس السعر المرجعي لسهم أوراسكوم للاستثمار القابضة عند 0.169 جنيه .

وأوضحت البورصة، في بيان، أن هذا السعر يساوي إقفال السهم، قبل التقسيم إلى شركتين، والبالغ 0.647 جنيه، في تاريخ 10 فبراير الجاري، مضروبًا في رأسمال الشركة القاسمة منسوبًا إلى إجمالي رأسمال الشركة قبل التقسيم.

وبالنسبة للشركة المنقسمة أوراسكوم المالية القابضة، فحددت لجنة العمليات السعر المرجعي للسهم عند 0.478 جنيه.

وفي 20 أكتوبر الماضي، أعلنت أوراسكوم للاستثمار عن موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019، أساسًا لتاريخ الانقسام بحيث تظل الشركة القاسمة قائمة ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها.

وستحتفظ أوراسكوم للاستثمار بترخيصها وغرضها الذي يشمل: ”الاشتراك في تأسيس جميع الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة روؤس أموالها”.

وينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة –ما لم يتم تغييره لاحقًا- في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

ويتمثل غرض الشركة في: الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة روؤس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.