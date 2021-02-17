أرباح بنك الكويت الوطني تنخفض بنسبة 33% إلى 1.44 مليار جنيه خلال 2020

فاروق يوسف _ سجلت القوائم المالية لبنك الكويت الوطني انخفاضا في صافي الأرباح خلال العام الماضي، بنسبة 33%، ليصل إلى 1.44 مليار جنيه مقابل 2.169 مليار جنيه، في العام السابق عليه.

وأضاف البنك في بيان أرسله إلى البورصة المصرية، أن صافي الدخل من العائد سجل تراجعا بنسبة 15%، ليبلغ 2.63 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 3.09 مليار جنيه عام 2019.

ووفقًا للقوائم المالية لبنك الكويت الوطني، فإن صافي إيرادات النشاط انخفض بنسبة 13%، لتبلغ 3.263 مليار جنيه في 2020، مقابل 3.76 مليار جنيه في العام السابق عليه.

وانخفضت أيضًا ودائع العملاء خلال عام 2020 بنسبة 4% لتسجل 49.71 مليار جنيه، مقابل 51.57 مليار جنيه لعام 2019.

وارتفع صافي القروض بنحو 9% ليسجل 34.5 مليار جنيه في العام الماضي، مقابل 31.55 مليار جنيه لعام 2019.