أرباح بنك الكويت الوطني تنخفض بنسبة 33% إلى 1.44 مليار جنيه خلال 2020

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فاروق يوسف _ سجلت القوائم المالية لبنك الكويت الوطني انخفاضا في صافي الأرباح خلال العام الماضي، بنسبة 33%، ليصل إلى 1.44 مليار جنيه مقابل 2.169 مليار جنيه، في العام السابق عليه.
وأضاف البنك في بيان أرسله إلى البورصة المصرية، أن صافي الدخل من العائد سجل تراجعا بنسبة 15%، ليبلغ 2.63 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 3.09 مليار جنيه عام 2019.
ووفقًا للقوائم المالية لبنك الكويت الوطني، فإن صافي إيرادات النشاط انخفض بنسبة 13%، لتبلغ 3.263 مليار جنيه في 2020، مقابل 3.76 مليار جنيه في العام السابق عليه.
وانخفضت أيضًا ودائع العملاء خلال عام 2020 بنسبة 4% لتسجل 49.71 مليار جنيه، مقابل 51.57 مليار جنيه لعام 2019.
وارتفع صافي القروض بنحو 9% ليسجل 34.5 مليار جنيه في العام الماضي، مقابل 31.55 مليار جنيه لعام 2019.
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