الليرة التركية تهبط 1% مع صعود عوائد السندات الأمريكية

– تراجعت الليرة التركية بنحو واحد بالمئة اليوم الأربعاء، ماحية بعض المكاسب التي حققتها في ثلاثة أشهر من الصعود، إذ ارتفعت العوائد على السندات الأمريكية، مما دفع المستثمرين نحو أمان الدولار.

ونزلت الليرة لما يصل إلى 7.0680 مقابل الدولار، وبحلول الساعة 0741 بتوقيت جرينتش، بلغت 7.0350، وذلك مقارنة مع إغلاق يوم الثلاثاء عند 6.9890.

وارتفعت العملة على مدار ثلاثة أشهر بعد تعديل في الإدارة الاقتصادية في نوفمبر قاد إلى توقعات بتشديد السياسة النقدية لفترة طويلة.