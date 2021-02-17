أملاك تعدل اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع البنك السعودي للاستثمار بقيمة 664.5 مليون ريال

دوت الخليج – أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، تجديد وتعديل اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك السعودي للاستثمار بقيمة 664.5 مليون ريال.

وأوضحت “أملاك” في بيان لها على موقع السوق اليوم الأربعاء، أن مدة التمويل سنة واحدة، كما تم التنازل عن الذمم المدينة للبنك، وتقديم سند لأمر لصالح البنك كضمانات مقابل التمويل.

وأضافت أملاك العالمية للتمويل العقاري، أن الهدف من التمويل هو تسهيل أعمال الشركة وزيادة قدرتها على تمويل عملائها، مشيرة إلى أن البنك السعودي للاستثمار من كبار المساهمين في الشركة حيث له مصلحة مباشرة في هذه الاتفاقية.

وأضافت أن أعضاء مجلس الإدارة وهم فيصل بن عبدالله العمران الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الاستثمار، وماجد عبدالغني فقيه مدير عام مصرفية الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار، وخالد بن عبدالعزيز الريس الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال حيث يملك بنك الاستثمار ما نسبته 100% من الشركة، حيث إن لهم مصلحة غير مباشرة في هذه الاتفاقية.

وأكدت الشركة أن الاتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.