أرباح أسلاك السعودية ترتفع 181% خلال 2020 وتوصية بتوزيع 35.1 مليونا عن النصف الأول

دوت الخليج – زادت الأرباح السنوية الصافية لشركة اتحاد مصانع الأسلاك “أسلاك”، المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، بنحو 181% خلال عام 2020 مسجلة 62.1 مليون ريال مقابل 22.1 مليون ريال أرباح الشركة بالعام 2019.

وفسرت الشركة في بيان على موقع السوق، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الأرباح بارتفاع المبيعات وهوامش الربحية بشكل أساسي ما ساهم في ارتفاع مجمل الربح على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصروفات العمومية والإدارية، وانخفاض الإيرادت الأخرى.

وارتفعت المبيعات الإجمالية للشركة، بنحو 7.3% خلال العام الماضي إلى 777.3 مليون ريال، مقابل 724.4 مليونا خلال 2019.

وأعلنت الشركة في بيان منفصل، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثانى من عام 2020 بقيمة إجمالية بلغت 35.1 مليون ريال وبنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، موضحة أن عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات 35.1 مليون سهما.

وأفادت “أسلاك” بأن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الأحد 21 فبراير 2021م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بتداول في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يكون تاريخ التوزيع الأربعاء الموافق 3 مارس 2021.