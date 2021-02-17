مال وأعمال

جي إف إتش المالية تسير في إلغاء اتفاقية صنع السوق وقرار توزيع أسهم منحة بشكل منفصل

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دوت الخليج – قالت مجموعة جي إف إتش المالية، المدرجة في سوق دبي المالي وبورصات البحرين والكويت، إن قرار إلغاء اتفاقية صنع السوق وقرار توزيع أسهم منحة على المساهمين يعتبران قراران منفصلان، كلاً على حدة، حيث سيتم السير في إجراءات التنفيذ بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

جاء ذلك في بيان للشركة على موقع سوق دبي المالي، توضيحا لتصريحات هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” صباح يوم الثلاثاء، والذي قال خلالها إن قرار إلغاء اتفاقية صنع السوق كان جزءاً من قرار توزيع الأرباح على المساهمين.

وأوصى مجلس إدارة مجموعة “جي إف إتش المالية” خلال اجتماع له يوم الاثنين الماضي، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 1.86% “تعادل نحو 17 مليون دولار”، من رأس المال، وأسهم منحة بنسبة 2.74% ” تعادل نحو 25 مليون دولار”، كما سيصبح رأس المال بعد الزيادة 1000.64 مليون دولار.

وقرر مجلس إدارة “جي إف إتش المالية” في اجتماعه أيضا إلغاء اتفاقية صنع السوق، وإلغاء أسهم الخزينة المستخدمة لعمليات صنع السوق والبالغة 94.3 مليون سهم.

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كانت أرباح المجموعة قد تراجعت بنسبة 32% لتصل إلى نحو 45 مليون دولار خلال عام 2020، مقابل أرباح بلغت 66 مليون دولار خلال عام 2019، في حين ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 0.6% خلال الفترة ذاتها لتسجل 323 مليون دولار.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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