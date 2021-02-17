رئيس وزراء اليابان: شراء البنك المركزي المصري لأوراق مالية في البورصة يحسن أداء صناديق التقاعد

بلومبرج _ دافع رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا عن قرار البنك المركزي المصري الياباني شراء أوراق مالية مطروحة للتداول في البورصة.

وقال أمام البرلمان إن هذه السياسة لا تستهدف رفع أسعار الأسهم.

أضاف أنه حتى ارتفاع أسعار الأوراق المالية يفيد قطاع عريض من اليابانيين ويساعد بشكل خاص في تحسين أداء صناديق التقاعد بما في ذلك صندوق التقاعد الحكومي.

وأشارت “بلومبيرج” إلى أن سوجا كان يرد على الانتقادات من جانب عضو معارض في البرلمان قال إن ارتفاع أسعار الأسهم يفيد الأثرياء فقط..

واعترف رئيس وزراء اليابان بأن حدة التفاوت في الدخول تتزايد في اليابان، لكنه أضاف أن الميزانية التكميلية الثالثة لحكومة ستساعد في الحد من هذا التفاوت.