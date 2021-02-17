مال وأعمال

التضخم في بريطانيا يرتفع 0.7% خلال يناير

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_ أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في بريطانيا بما يزيد قليلا عن المتوقع في يناير مع عودة البلاد مجددا إلى العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.7 بالمئة على أساس سنوي بعد زيادة 0.6 بالمئة في ديسمبر.

كان استطلاع أجرته لآراء اقتصاديين قد توقع بقاء المعدل السنوي للتضخم في بريطانيا عند 0.6 بالمئة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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