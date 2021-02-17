التضخم في بريطانيا يرتفع 0.7% خلال يناير

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_ أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في بريطانيا بما يزيد قليلا عن المتوقع في يناير مع عودة البلاد مجددا إلى العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.7 بالمئة على أساس سنوي بعد زيادة 0.6 بالمئة في ديسمبر.
كان استطلاع أجرته لآراء اقتصاديين قد توقع بقاء المعدل السنوي للتضخم في بريطانيا عند 0.6 بالمئة.
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