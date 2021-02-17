تواصل هولدينجز تطلب الاستحواذ على كامل أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

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فاروق يوسف _ أفادت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، برغبة شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية في الاستحواذ على كامل أسهمها.
وأوضحت في بيان أرسلته للبورصة، أنه ورد إليها كتاب من شركة برايم كابيتال بشأن استحواذ العميل شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية، والمالكة لنسبة 25.92% من أسهم الشركة المستهدفة برغبتها في الاستحواذ على كامل أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، “المركز الطبي الجديد – الإسكندرية” الشركة المستهدفة.
وأشارت إلى أن الاستحواذ يمثل 74.08% من أسهم الشركة المستهدفة وذلك بسعر83.09 جنيه للسهم.
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