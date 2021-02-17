تواصل هولدينجز تطلب الاستحواذ على كامل أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

فاروق يوسف _ أفادت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، برغبة شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية في الاستحواذ على كامل أسهمها.

وأوضحت في بيان أرسلته للبورصة، أنه ورد إليها كتاب من شركة برايم كابيتال بشأن استحواذ العميل شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية، والمالكة لنسبة 25.92% من أسهم الشركة المستهدفة برغبتها في الاستحواذ على كامل أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، “المركز الطبي الجديد – الإسكندرية” الشركة المستهدفة.

وأشارت إلى أن الاستحواذ يمثل 74.08% من أسهم الشركة المستهدفة وذلك بسعر83.09 جنيه للسهم.