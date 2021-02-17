مال وأعمال

تواصل هولدينجز تطلب الاستحواذ على كامل أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

فاروق يوسف _ أفادت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، برغبة شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية في الاستحواذ على كامل أسهمها.

وأوضحت في بيان أرسلته للبورصة، أنه ورد إليها كتاب من شركة برايم كابيتال بشأن استحواذ العميل شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية، والمالكة لنسبة 25.92% من أسهم الشركة المستهدفة برغبتها في الاستحواذ على كامل أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، “المركز الطبي الجديد – الإسكندرية” الشركة المستهدفة.

وأشارت إلى أن الاستحواذ يمثل 74.08% من أسهم الشركة المستهدفة وذلك بسعر83.09 جنيه للسهم.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تواصل هولدينجز تطلب الاستحواذ على كامل أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا