السعودية تغلق طرح صكوك فبراير بإجمالي 3.16 مليار ريال على شريحتين

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دوت الخليج – انتهى المركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية السعودية، من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر فبراير 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وتحدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.16 مليار ريال.
وأفاد المركزي في بيان اليوم الأربعاء، بأن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 1.93 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.005 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.
وأضاف أن الشريحة الثانية بلغت 1.23 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.110 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي.
كان المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة، قد اكمل خطة التمويل لعام 2020 والبالغ حجمها 220 مليار ريال بنجاح، بعد تنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة السعودية المحلية والدولية.
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