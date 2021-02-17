أوراسكوم للاستثمار تصعد 51% في أول جلسة بعد التقسيم.. والمالية القابضة تتراجع 12%

رنا ممدوح _ صعد سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 51.48%، بعد إعادة التداول عقب تقسيم الشركة إلى شركتين، في حين تراجعت أوراسكوم المالية القابضة (المنقسمة) بنسبة 12.76%.

وصعد سهم أوراسكوم للاستثمار إلى 0.256 جنيه مقابل 0.169 جنيه بسعر الفتح.

وكانت إدارة البورصة المصرية قررت في 11 فبراير الجاري إيقاف التعامل على أسهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بناء على طلب تقدمت به الشركة والمنشور بتاريخ 7 فبراير، لحين إتمام التقسيم.

وحددت لجنة العمليات بالبورصة المصرية أمس السعر المرجعي لسهم أوراسكوم للاستثمار القابضة عند 0.169 جنيه .

وأوضحت البورصة، في بيان، أن هذا السعر يساوي إقفال السهم، قبل التقسيم إلى شركتين، والبالغ 0.647 جنيه، في تاريخ 10 فبراير الجاري، مضروبًا في رأسمال الشركة القاسمة منسوبًا إلى إجمالي رأسمال الشركة قبل التقسيم.

في حين تراجعت أوراسكوم المالية القابضة بنسبة 12.76%، ليصل سعر السهم إلى 0.417 جنيه مقابل 0.44 جنيه بسعر الفتح.

وذكرت لجنة العمليات بالبورصة المصرية أمس السعر المرجعي للسهم عند 0.478 جنيه.

وبدأ اليوم التداول على أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة، الوافد الجديد الناتج عن تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار إلى شركتين، وتضم تحت مظلتها حصص الأخيرة بكل من شركتي بلتون المالية القابضة وثروة كابيتال.

وفي 20 أكتوبر الماضي، أعلنت أوراسكوم للاستثمار عن موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019، أساسًا لتاريخ الانقسام بحيث تظل الشركة القاسمة قائمة ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها.

وستحتفظ أوراسكوم للاستثمار بترخيصها وغرضها الذي يشمل: ”الاشتراك في تأسيس جميع الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة روؤس أموالها”.

وينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة –ما لم يتم تغييره لاحقًا- في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

ويتمثل غرض الشركة في: الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة روؤس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.