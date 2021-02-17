جائحة كورونا تقفز بالدين العام الإسباني عند 117.1% من الناتج المحلي

وكالات _ قال بنك إسبانيا المركزي، إن الدين العام الإسباني أنهى 2020 عند 117.1% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ رفعت جائحة فيروس كورونا والتدابير التي فرضت لاحتوائها مستوى الاقتراض وأدت إلى انكماش اقتصادي عميق.

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