التباين يغلب على أداء مؤشرات بورصة الكويت والسيولة تتقلص 60.7%

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دوت الخليج – غلب التباين على أداء مؤشرات بورصة الكويت بختام تداولات اليوم الأربعاء، ليصعد السوق الأول 0.09%، ويستقر المؤشر العام، وسط تراجع مؤشرا “رئيسي 50” والرئيسي بنسبة 0.24% و0.28% على الترتيب.
وتقلصت السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم بنحو 60.7% لتصل 23.69 مليون دينار، من 60.34 مليون دينار بختام تداولات الثلاثاء، كما انخفض حجم التداول بنحو 80% ليصل 76.5 مليون سهما مقابل 392.53 مليون سهما تداولها المستثمرون الجلسة السابقة.
وتراجعت مؤشرات 8 قطاعات خلال تداولات اليوم على رأسهم التكنولوجيا الذي هبط بنحو 8.33%، تلاه مؤشرا التامين والنفط والغاز متراجعان بنحو 1.7% و1.34% على التوالي، فيما ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات أخرى بقيادة الصناعية الذي صعد 0.26% تلاه مؤشر العقار مرتفعا بنحو 0.25%، فيما استقر مؤشر قطاع الرعاية الصحية.
وعلى مستوى أداء الأسهم فارتفع 6 أسهم خلال الجلسة تصدرهم سهم “كابلات” بعد صعوده 6.58% بختام التداولات، فيما جاء سهم “الامتياز” على رأس 12 سهما تراجعت خلال الجلسة متراجعا بنسبة 1.71%.
وكان سهم “خليج ب” الأكثر نشاطا خلال التداولات بسيولة قيمتها 3.4 ملايين دينار رغم استقراره بعد تداول 15.56 مليون سهما من أسهمه.
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