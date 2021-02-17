اقتصادية قناة السويس: 13.6% نموا في حركة التداول بالموانئ الجنوبية خلال يناير

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أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقريراً عن الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الجنوبية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن شهر يناير الماضي، مشيرة إلى ارتفاع حركة التداول بمينائي السخنة والأدبية، بنسبة 13.6% مقارنة بالتداولات خلال يناير 2020.
واستقبل ميناء الأدبية عدد 33 سفينة بضائع، وسجل زيادة في تداول البضائع العامة خلال شهر يناير بنسبة 4.08% حيث تم تداول 586391.33 طن تشمل بضائع عامة وصب جاف وصب سائل وحاويات، وذلك مقارنة بحركة التداول خلال يناير من العام الماضي، والتي بلغ حجم التداول بها 563378.27 طن، وبلغت أعداد تداول الحاويات في ميناء الأدبية خلال شهر يناير 2021 عدد 5396 حاوية.
ولفت التقرير إلى أن ميناء العين السخنة، شهد في يناير 2021 استقبال 33 سفينة مقارنة بنحو 27 سفينة خلال يناير 2020 ، حيث سجل الميناء دخول عدد 20 سفينة حاويات بحمولة 614001 طن، وعدد 7 سفن صب جاف بحمولة 459983 طن، وعدد 6 سفن صب سائل بحمولة 287303 طن ليصل إجمالي الحمولات 1361287.53 طن مقارنة بنحو 1150954.98 طن خلال يناير 2020.
وأشار التقرير إلى أن هناك تنسيق دائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.
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