- 1/3
- 2/3
- 3/3
– أظهرت أرقام رسمية اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المنازل البريطانية بأسرع وتيرة في أكثر من ستة أعوام في نهاية 2020، مواصلة صعودا يقوده إعفاء ضريبي مؤقت والطلب على المنازل الأكثر اتساعا منذ بداية جائحة كوفيد-19.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المنازل كانت أعلى 8.5 بالمئة في ديسمبر عنها قبل عام، مقارنة مع ارتفاع 7.1 بالمئة في نوفمبر، وهي أعلى زيادة على أساس سنوي منذ أكتوبر 2014.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع بأسرع وتيرة خلال 6 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.