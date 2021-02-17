البورصة تتراجع 0.73% في منتصف التعاملات بضغط من مبيعات المصريين

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11449 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.73%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الاكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.93%، ليتداول عند مستوى 60.59 جنيه.

وهبط كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.26%، و 1.09% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 712.172 مليون جنيه على 182 شركة من خلال 25.964 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 115 شركة مقابل ارتفاع 36 في حين لم تتغير أسعار 31.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 25.221 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بمبلغ 46.958 مليون جنيه، مقابل 21.737 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 23.098 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 23.422 مليون جنيه، مقابل 323.750 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بمبلغ 2.122 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 2.567 مليون جنيه، مقابل 445.205 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 51.48%، تلاه سهم بنك الكويت الوطني – مصر بنسبة 10%، ثم سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 9.93%.

في حين تصدر سهم أوراسكوم المالية القابضة قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 14.02%، تلاه سهم المصرية للدواجن بنسبة 9.97%، ثم سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بنسبة 6.97%.