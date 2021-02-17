موبكو تحقق نموا بنسبة 37% في صافي الأرباح المستقلة لتصل إلى 1.1 مليار جنيه

رنا ممدوح _ حققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، نمواَ في صافي الأرباح المستقلة بعد الضريبة بنسبة 37%، لتصل إلى 1.138.336 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 839.421 مليون جنيه بعام 2019.

وصعدت المبيعات وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 9% لتصل إلى 2.631.163 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 2.413.175 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 1.364.536 مليار جنيه، مقابل 1.324.869 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 4.97 جنيه، مقابل 3.62 جنيه بعام 2019.

وقالت موبكو أن الزيادة في الأرباح تتمثل في انخفاض فروق ترجمة الأرصدة بالعملات الأجنبية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي بمبلغ 380 مليون جنيه.

وفي 28 ديسمبر الماضي، أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، أمس عن بيع Agrium Egyption Holdings كامل حصتها في رأسمال الشركة البالغ نسبتها 26%، لصالح وزارة المالية.

وأفادت موبكو بأن أجريوم مصر باعت 59.573 مليون سهم من أسهم موبكو بقيمة إجمالية 2.930.441 مليار جنيه.

وبناء عليه قرر مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، ، الموافقة على استقالة شركة أجريوم اجيبشن هولدنجز رقم 1 كوربوريشن وممثليهم وهم: جريجوري ماكجلون، وفاروق صالح ناصر، وأشرف عز الدين محمد، وقبول ضم كلا من أحمد كجوك، وشيرين الشرقاوي وعبد الحليم عمر لعضوية مجلس الإدارة ممثلين عن وزارة المالية.

وقالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، في 20 ديسمبر الماضي إن اتفاقيتي التسوية بين شركة أجريوم سابقاً ( نيوترن حاليا) وجمهورية مصر العربية والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية – المملوكة الأولى- تضمنت نقل ملكية كامل الأسهم الخاصة بأجريوم في موبكو والبالغ عددها 59.573 مليون سهم إلى وزارة المالية.

وبموجب اتفاق التسوية ستقوم أجريوم بالتنازل عن كافة الدعاوي التحكيمية المقامة ضد جمهورية مصر العربية والشركات ذات الصلة، مع العلم بأن إتفاقيتي التسوية وشراء الأسهم لن ينتج عنهما أي التزام مالي على شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو أو الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية وليس لها أي تأثير على النشاط التشغيلي والتمويلي لأي من الشركتين.