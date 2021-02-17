بنك الإمارات دبي الوطني يطلق منصة التمويل التجاري للشركات SmartTARDE

دوت الخليج – أطلق بنك الإمارات دبي الوطني مصر، بوابة التمويل التجاري “سمارت تريد” عبر الإنترنت، والتي تتيح للعملاء من الشركات إدارة جميع متطلبات التمويل التجاري عن بعد.

وتتيح منصة تمويل التجارة تقديم كافة المستندات وطلبات التمويل لإتمام العمليات التجارية عبر الإنترنت، وتشمل: الاعتمادات المستندية للاستيراد، التحصيل المستندي من عمليات الاستيراد، خطابات الضمان الملاحي، الاعتمادات المستندية الخاصة بالتصدير، التحصيل المستندي من عمليات التصدير، الضمانات الصادرة والواردة، تمويل الاستيراد والاعتمادات المستندية، وإدارة دورات العمليات التجارية بفعالية.

وقال محمد برو الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني مصر، في بيان اليوم الأربعاء، إن منصة سمارت تريد SmartTARDE تهدف لدعم الشركات في إدارة مشروعاتهم التجارية واتخاذ خطوات جريئة اعتمادا على الاستشارات التي يقدمها البنك.

وأكد برو، حرص البنك على تزويد بوابة التمويل التجاري بخدمات كثيرة تضمن تنفيذ جميع المعاملات التجارية بسلاسة وبأعمال ورقية أقل، بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي وإدارة رأس المال والتدفق النقدي بصورة أكثر فاعلية وكفاءة.

ويستطيع العملاء من الشركات ملء وتحميل المستندات مرة واحدة مع إمكانية متابعة مستجدات الطلب في الوقت الفعلي والحصول على الرد والموافقات خلال وقت قياسي.

كما تشمل بوابة التمويل التجاري جميع منتجات البنك التجارية على الإنترنت، مع إمكانية تخزين المستندات المهمة والأكثر استخداما، والاستفسار عن حالة المعاملة وإدارة جميع متطلبات سلسلة التوريد الخاصة بالعميل إلكترونيا.