بورصة البحرين تواصل الارتفاع للجلسة الثانية والمكاسب السوقية تناهز 200 مليون دينار

دوت الخليج – أغلقت بورصة البحرين تداولات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنحو 0.27% للجلسة الثانية على التوالي، لتستقر عند مستوى 1478.08 نقطة، بدعم ارتفاع قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار.

وزادت السيولة المتداولة في جلسة اليوم الأربعاء، إلى 1.45مليون دينار من 1.08 مليون دينارا في الجلسة السابقة، فيما تقلصت الكمية المتداولة من الأسهم إلى 4.57 مليون سهما من 5.4 ملايين سهم تداولها المستثمرون في الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر البنوك التجارية بنحو 21.01% مقابل 57.38% خلال جلسة الثلاثاء، تلاه قطاعا الصناعة والاستثمار بنحو 4.71% و2.94%، فيما تراجع مؤشر قطاع الخدمات 21.98%، وسط استقرار قطاعا التأمين والفنادق والسياحة.

وكان سهم بنك البحرين الإسلامي أكبر الرابحين خلال الجلسة مرتفعا 7.41%، فيما جاء سهم البحرين للاتصالات على رأس الخاسرين للجلسة الثانية متراجعا بنحو 2.11%، كما كان سهم مجموعة GFH المالية الأكثر نشاطا خلال الجلسة بعد تداول 1.35 مليون سهما من أسهمه.

وزادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة البحرين بنحو 200 مليون دينار لتصل إلى 9.2 مليار دينار من 9.18 مليار دينار بإغلاق تداولات الثلاثاء.