أسواق المال الإماراتية تتشح بالأحمر وخسائر أبوظبي السوقية تتخطى 7 مليارات درهم

دوت الخليج – خيم التراجع على أداء مؤشرا أسواق المال الإماراتية بختام تداولات اليوم الأربعاء، بعد هبوط سوق أبوظبي 0.49% محققا خسائر سوقية بنحو 7.27 مليار درهم، فيما استقر مؤشر سوق دبي المالي بالمنطقة الحمراء متراجعا 0.61% .

وتحول مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية للتراجع بنحو 0.49% بعد ارتفاعه بختام جلسة الثلاثاء 0.27%، ليستقر عند مستوى 5636.23 نقطة.

وفقد أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 7.27 مليار درهم من قيمتها السوقية التي سجلت نحو 807.3 مليار درهم بختام تداولات اليوم الأربعاء، مقابل 814.57 مليار درهم بختام تداولات الجلسة السابقة.

وارتفعت قيمة السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم إلى 1.067 مليار درهم من 1.05 مليار درهم في جلسة الأمس، كما زاد حجم التداول إلى 211.02 مليون سهما من 188.8 مليون سهما تداولها المستثمرون في جلسة الثلاثاء.

وشهدت جلسة اليوم، صفقة كبيرة على 25 مليون سهما من أسهم “اشراق للاستثمار” بقيثمة إجمالية بلغت 6 ملايين درهم.

وواصل سهم الدار العقارية الذي تراجع بنحو 1.65% صدارة الأسهم الأكثر تداولا للجلسة الخامسة على التوالي، بعد تداول 72.5 مليون سهما من أسهمه بقيمة إجمالية بلغت 270.36 مليون درهم.

وتصدر سهم شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات قائمة الرابحين للجلسة الثانية على التوالي مرتفعا بنحو 6.52% مرتفعا 6.48%، فيما تصدر سهم “الوثبة الوطنية للتأمين قائمة الخاسرين متراجعا بنحو 4.95%.

وواصل مؤشر سوق دبي المالي تراجعه اليوم الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي منخفضا 0.61% ليستقر عند مستوى2594.49 نقطة مقابل 2610.5 نقطة بختام تداولات الثلاثاء، بضغط من تراجع 17 قطاعا.

وتقلصت السيولة المتداولة على أسهم السوق إلى 156.1 مليون درهم من 223.8 مليونا الجلسة السابقة، بعد التداول على نحو 112.22 مليون سهما مقابل 150.2 مليون سهما تداولها المستثمرون الجلسة السابقة.

وتراجع 17 قطاعا خلال التداولات تصدرها النقل والاتصالات منخفضين بنحو 2.02% و1.26% على التوالي، كما تراجع قطاعا البنوك والعقارات بنحو 0.38% و0.31% على التوالي.

وكان سهم “دبي الإسلامي DIB” الذي ارتفع 1.45% الأكثر تداولا خلال الجلسة من حيث القيمة خلال الجلسة بعد تداول 7.47 مليون سهما من أسهمه بقيمة 35.65 مليون درهم، كما كان سهم ” الاتحاد العقارية UPP” الذي تراجع 0.72% الأنشط من حيث حجم التداول خلال جلسة اليوم بعد التداول على 25.7 مليون سهما من أسهمه بقيمة 7.07 مليون درهم.

وجاء سهم “DIN” متصدرا القائمة الخضراء بعد صعوده بنحو 2.18%، فيما تصدر سهم “EKTTITAB” قائمة الخاسرين متراجعا بنحو 4.09%.