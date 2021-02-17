الخليج للتأمين تنتهي من إجراءات زيادة رأس المال إلى 20.12 مليون دينار كويتي

دوت الخليج – أعلنت شركة مجموعة الخليج للتأمين، المدرجة في بورصة الكويت، الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بزيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع إلى 20.124 مليون دينار.

وقالت مجموعة الخليج في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، إنها انتهت أيضا من الإجراءات الخاصة بأسهم زيادة رأس المال، ما يتيح التداول على أسهم الزيادة.

وأضافت الشركة أنه تم الانتهاء من الاكتتاب بتاريخ 14 يناير 2021، وقد تم الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة المصدرة بعدد 14.2 مليون سهم عادي بقيمة إجمالية بلغت 7.1 ملايين دينار شاملاً القيمة الاسمية بمبلغ 1.42 مليون دينار.

وتابعت مجموعة الخليج أنه قد تم الاكتتاب في زيادة رأس المال بعلاوة إصدار قيمتها 5.68 مليون دينار، مع تسجيل فائض في الاكتتاب تجاوز 772.064 ألف دينار.

وأفادت الخليج للتأمين، بأن عوائد إصدار الزيادة في رأس المال ستنعكس على البيانات المالية المرحلية للشركة المنتهية آخر مارس المقبل.

ويتوزع هيكل ملكية مجموعة الخليج للتأمين بواقع 45.99% لشركة مشاريع الكويت القابضة، و43.43% لشركة فايرفاكس المالية القابضة المحدودة، كما تمتلك المجموعة في مصر 99% من أسهم المجموعة العربية المصرية للتأمين، و61.31% من أسهم الشركة المصرية للتأمين التكافلي، و25% من أسهم المصرية للتأمين التكافلي على الممتلكات والمسئوليات.