كليوباترا تحقق 20% نموا في الإيرادات الربع الأخير وتوضح رؤيتها المستقبلية

رنا ممدوح _ حققت شركة مستشفى كليوباترا نمواً في الاإيرادات بمعدل سنوي 20% تقريباً خلال الربع الأخير من عام 2020.

وأرجعت الشركة في بيان للبورصة اليوم، ذلك إلى عودة الحالات التي قامت المجموعة بخدمتها إلى المعدلات الطبيعية خلال نفس الفترة، فضلا عن المردود الإيجابي لتحسن الكفاءة التشغيلية، وتنوع باقة خدمات الرعاية الصحية المقدمة.

وعلى صعيد عام 2020، حققت كليوباترا نمواً بمعدل سنوي 10% في الإيرادات، حيث ساهمت معدلات النمو القوية للإيرادات خلال النصف الثاني من عام 2020 في الحد من الأثر السلبي لحالة التباطؤ الناتجة عن أزمة انتشار فيروس كوفيد – 19 خلال الربع الثاني من عام 2020.

ورصدت المستشفى ارتفاع هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بما يتماشى مع متوسط المعدلات المعهودة للمجموعة، مدعومة بنمو الإيرادات والمبادرات المتعددة التي أطلقتها الإدارة بهدف التحكم في التكاليف التشغيلية وتقليصها والتي ساهمت بدورها في الحد من أثر التكاليف التشغيلية المرتفعة نتيجة انتشار فيروس كوفيد – 19.

ووفقا للبيان، فتوقعت كليوباترا نمو صافي الربح خلال عام 2020 بما يتماشي مع نمو الإيرادات خلال نفس الفترة، وذلك على الرغم من ارتفاع مصروفات الاستهلاك على خلفية مواصلة الاستثمار في تعزيز البنية الأساسية للمجموعة، علاوة على انخفاض إيرادات التمويل خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق، نتيجة قرارات البنك المركزي المصري المصري بتخفيض أسعار الفائدة على مدار العام.

الرؤية المستقبلية

ذكرت كليوباترا بأن الإدارة تستهل عام 2021 برؤية متفائلة حول آفاق ومستقبل نمو المجموعة، فعلى الرغم من التحديات التي واجهت أنشطتها وأعمالها خلال عام 2020، إلا أنها نجحت في مواصلة تحقيق أهدافها الاستراتيجية طويلة المدى، بدء من تنويع مصادر الإيرادات وتنفيذ خطط التحول الرقمي إلى تحقيق التكامل والتضافر بين جميع خدماتها المقدمة.

وعلى هذه الخلفية أوضحت المستشفى، أن الإدارة تستشرف استقبال المجموعة للعام الجديد في وضع مثالي، ولاسيما مع عودة البيئة التشغيلية إلى طبيعتها مرة أخرى، بما يمكنها من البناء على الإنجازات الملموسة التي حققتها خلال الأسهر الأخيرة من عام 2020، سعيا إلى إحراز المزيد من معدلات النمو القوية وتحسين مستويات هوامش الربحية خلال الفترة المقبلة.

وقالت كليوباتر، إن الربع الأخير من عام 2020 شهد استمرار تعافي أعداد المرضى من حالة التباطؤ المتعلقة بأزمة انتشار فيروس كوفيد -19 التي مرت بها خلال الفترات السابقة، حيث ارتفعت بمعدل يتجاوز 10% مقارنة بالربع السابق.

وأشارت إلى أن ذلك يعكس المردود الإيجابي لخطط الاستجابة الاستباقية متعددة المحاور التي تبنتها الإدارة على مدار عام 2020، والتي تضمنت إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تحسين أعداد العملاء من المرضي، ومن بينها تحويل مستشفيات الكاتب وكوينز التابعتين للمجموعة إلى منشأت طبية مجهزة بالكامل حصريا لعزل وعلاج المصابين بفيروس كوفيد -19 بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من الحملاء الترويجية الاستراتيجية مع استحداث خدمات تقديم الاستشارات الطبية من خلال القنوات الرقمية وخدمات الاستشارات الطبية المنزلية.

وأضافت أن مستشفيات الكاتب وكوينز تواصل القيام بدورها المنوط بها بكفاءة فائقة كمنشآت طبية حصرية لعزل وعلاج المصابين بفيروس كورونا مما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على خدماتها المقدمة عقب زيادة حالات الإصابة مجددا بداية من النصف الثاني من شهر نوفمبر الماضي، وهو مايتيح للمنشآ الطبية المتبقية بمواصلة تقديم بمواصلة تقديم باقة خدماتها الطبية فائقة الجودة على أكمل وجه، وفق أعلى معدلات الصحة والسلامة للعاملين والمرضى وعائلاتهم.