كليوباترا تحقق 20% نموا في الإيرادات الربع الأخير وتوضح رؤيتها المستقبلية

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رنا ممدوح _ حققت شركة مستشفى كليوباترا نمواً في الاإيرادات بمعدل سنوي 20% تقريباً خلال الربع الأخير من عام 2020.
وأرجعت الشركة في بيان للبورصة اليوم، ذلك إلى عودة الحالات التي قامت المجموعة بخدمتها إلى المعدلات الطبيعية خلال نفس الفترة، فضلا عن المردود الإيجابي لتحسن الكفاءة التشغيلية، وتنوع باقة خدمات الرعاية الصحية المقدمة.
وعلى صعيد عام 2020، حققت كليوباترا نمواً بمعدل سنوي 10% في الإيرادات، حيث ساهمت معدلات النمو القوية للإيرادات خلال النصف الثاني من عام 2020 في الحد من الأثر السلبي لحالة التباطؤ الناتجة عن أزمة انتشار فيروس كوفيد – 19 خلال الربع الثاني من عام 2020.
ورصدت المستشفى ارتفاع هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بما يتماشى مع متوسط المعدلات المعهودة للمجموعة، مدعومة بنمو الإيرادات والمبادرات المتعددة التي أطلقتها الإدارة بهدف التحكم في التكاليف التشغيلية وتقليصها والتي ساهمت بدورها في الحد من أثر التكاليف التشغيلية المرتفعة نتيجة انتشار فيروس كوفيد – 19.
ووفقا للبيان، فتوقعت كليوباترا نمو صافي الربح خلال عام 2020 بما يتماشي مع نمو الإيرادات خلال نفس الفترة، وذلك على الرغم من ارتفاع مصروفات الاستهلاك على خلفية مواصلة الاستثمار في تعزيز البنية الأساسية للمجموعة، علاوة على انخفاض إيرادات التمويل خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق، نتيجة قرارات البنك المركزي المصري المصري بتخفيض أسعار الفائدة على مدار العام.
الرؤية المستقبلية
ذكرت كليوباترا بأن الإدارة تستهل عام 2021 برؤية متفائلة حول آفاق ومستقبل نمو المجموعة، فعلى الرغم من التحديات التي واجهت أنشطتها وأعمالها خلال عام 2020، إلا أنها نجحت في مواصلة تحقيق أهدافها الاستراتيجية طويلة المدى، بدء من تنويع مصادر الإيرادات وتنفيذ خطط التحول الرقمي إلى تحقيق التكامل والتضافر بين جميع خدماتها المقدمة.
وعلى هذه الخلفية أوضحت المستشفى، أن الإدارة تستشرف استقبال المجموعة للعام الجديد في وضع مثالي، ولاسيما مع عودة البيئة التشغيلية إلى طبيعتها مرة أخرى، بما يمكنها من البناء على الإنجازات الملموسة التي حققتها خلال الأسهر الأخيرة من عام 2020، سعيا إلى إحراز المزيد من معدلات النمو القوية وتحسين مستويات هوامش الربحية خلال الفترة المقبلة.
وقالت كليوباتر، إن الربع الأخير من عام 2020 شهد استمرار تعافي أعداد المرضى من حالة التباطؤ المتعلقة بأزمة انتشار فيروس كوفيد -19 التي مرت بها خلال الفترات السابقة، حيث ارتفعت بمعدل يتجاوز 10% مقارنة بالربع السابق.
وأشارت إلى أن ذلك يعكس المردود الإيجابي لخطط الاستجابة الاستباقية متعددة المحاور التي تبنتها الإدارة على مدار عام 2020، والتي تضمنت إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تحسين أعداد العملاء من المرضي، ومن بينها تحويل مستشفيات الكاتب وكوينز التابعتين للمجموعة إلى منشأت طبية مجهزة بالكامل حصريا لعزل وعلاج المصابين بفيروس كوفيد -19 بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من الحملاء الترويجية الاستراتيجية مع استحداث خدمات تقديم الاستشارات الطبية من خلال القنوات الرقمية وخدمات الاستشارات الطبية المنزلية.
وأضافت أن مستشفيات الكاتب وكوينز تواصل القيام بدورها المنوط بها بكفاءة فائقة كمنشآت طبية حصرية لعزل وعلاج المصابين بفيروس كورونا مما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على خدماتها المقدمة عقب زيادة حالات الإصابة مجددا بداية من النصف الثاني من شهر نوفمبر الماضي، وهو مايتيح للمنشآ الطبية المتبقية بمواصلة تقديم بمواصلة تقديم باقة خدماتها الطبية فائقة الجودة على أكمل وجه، وفق أعلى معدلات الصحة والسلامة للعاملين والمرضى وعائلاتهم.
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