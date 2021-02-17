مشرعون أمريكيون يسعون إلى تضييق الخناق على شركات التكنولوجيا الكبرى

_ بدأ الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي مناقشات مع البيت الأبيض بشأن سبل تضييق الخناق على شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك مساءلة شركات وسائل التواصل الاجتماعي عن نشر معلومات مضللة بشأن مسائل مثل شغب الكابيتول ومعالجة إساءة استخدام قوة السوق.

تضمنت المحادثات ، التي وصفها مشرع ومساعدوه في الكونجرس ، موضوعًا مثيرًا للجدل حول ما يجب القيام به بإجراء يسمى القسم 230 ، وهو جزء من قانون عام 1996 يسمى قانون آداب الاتصالات ، والذي يحمي منصات وسائل التواصل الاجتماعي من الدعاوى القضائية المتعلقة بمعظم المحتوى.

دعا الرئيس الديمقراطي جو بايدن كمرشح العام الماضي إلى إلغاء المادة 230 ، وضغط سلفه الجمهوري دونالد ترامب على الكونجرس لإلغائه.

ودعا العديد من المشرعين في السنوات الأخيرة إلى قوانين ولوائح لكبح جماح شركات التكنولوجيا المهيمنة مثل Facebook Inc و Twitter Inc و Alphabet Inc’s Google و Amazon.com Inc و Apple Inc.

كما أعرب المشرعون الديمقراطيون عن قلقهم بشأن دور وسائل التواصل الاجتماعي في الصدارة – حتى هجوم مجموعة مؤيدة لترامب في 6 يناير على مبنى الكابيتول.

تمثل المحادثات بين المشرعين ومساعدي بايدن أول علامة على أن البيت الأبيض بدأ يشارك بنشاط في النظر في كيفية مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى.

كما تُظهر كيف يحاول المشرعون إشراك موظفي بايدن كجزء من عملية التشريع المطولة بشأن مجموعة واسعة من القضايا.

وقال النائب الديمقراطي توم مالينوفسكي ، عضو لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب ، إنه بدأ محادثات مع البيت الأبيض حول كيفية تحميل منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة المسؤولية عن تضخيم محتوى التطرف الذي يثير العنف.

أضاف مالينوفسكي إنه ناقش التشريعات التي رعاها العام الماضي والتي من شأنها تحميل هذه الشركات المسؤولية القانونية إذا كانت تروج بنشاط للمحتوى، باستخدام خوارزميات مصممة لزيادة الأرباح والقراء ، مما يؤدي إلى العنف.

وتابع: “هذه أولوية بالنسبة لي ، وقد أجرينا محادثات أولية مع البيت الأبيض بشأن المضي قدمًا”.

سوف يعدل تشريع مالينوفسكي القسم 230 دون أن يلغيه.

وقال العديد من مساعدي الكونجرس ، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم ، إن أعضاء فريق بايدن يستمعون إلى المخاوف التي أثارها المشرعون بشأن القضايا المتعلقة بشركات التكنولوجيا الكبرى ، وطرح الأسئلة والمشاركة في المحادثات حول الإجراءات المستقبلية المحتملة.

ورفض البيت الأبيض التعليق على هذه المناقشات.

وقال مصدر مطلع على الأمر، إن النائب الديمقراطي ديفيد سيسيلين ، رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في اللجنة القضائية بمجلس النواب ، أثار مع البيت الأبيض موضوع فرض إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. وامتنع متحدث باسم سيسلين عن التعليق.

استنادًا إلى التعليقات العامة السابقة لسيسيلين ، قد يعني ذلك أنه يسعى بنشاط إلى التشريع بناءً على توصيات للجنة الفرعية حول حالة المنافسة في الاقتصاد الرقمي بما في ذلك الممارسات التجارية لشركة Apple و Amazon و Google و Facebook.

قال بعض خبراء مكافحة الاحتكار إن هذا قد يعني أيضًا توسيع الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل في أكتوبر والتي اتهمت Google بإساءة استخدام قوتها السوقية لسحق المنافسين.

وضغط مشرعون جمهوريون ، بمن فيهم السناتور جوش هاولي ، حليف ترامب ، لإلغاء المادة 230 واتهموا شركات التكنولوجيا بمراقبة آراء المحافظين.

وقال مساعدو بايدن ، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم ، إنه منفتح للنقاش حول كيفية إصلاح القسم 230.