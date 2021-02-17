الوزراء يوافق على نقل تبعية بعض المنشآت الطبية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية لهيئة الرعاية الصحية

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن نقل تبعية بعض المنشآت الصحية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.
ونص مشروع القرار على أن يؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدد من الأصول العلاجية من المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، ومراكز طب الأسرة، الكائنة في نطاق محافظتي الأقصر، والإسماعيلية، وذلك نقلاً من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
كما نص مشروع القرار على أن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول المحددة في نطاق المحافظتين، وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ دخول محافظتي الأقصر والإسماعيلية في نظام التأمين الصحي الشامل.
كما أحيط مجلس الوزراء بمستجدات موقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 2257 لسنة 2020، بنقل تبعية بعض المنشآت الصحية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
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