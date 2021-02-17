سبيد ميديكال: 4 أسباب وراء الاستحواذ على برايم للرعاية الصحية ومجلس الإدارة يوافق على الصفقة

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال في جلسته المنعقدة أمس من حيث المبدأ الاستحواذ على أغلبية حصص رأسمال برايم سبيد للرعاية الصحية المالكة لنسب 70% من برايم سبيد للخدمات الطبية ( والتي تساهم فيها الأولى بنسبة 30%).

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن المجلس وافق على تسجيل قيمة تلك الحصص كرصيد دائن بسجلات سبيد ميديكال لصالح الشركاء البائعين لشركة برايم سبيد للرعاية الصحية.

وأضافت، بأنه سيتم لاحقا زيادة رأسمال سبيد ميديكال بالقيمة العادلة لقدامي المساهمين لسداد قيمة صفقة الشراء.

وقالت، إنه في حال عدم كفاية السيولة الناتجة عن الزيادة من قبل قدامي المساهمين، يتم سداد حصيلة الجزء المكتتب فيه إلى دائني الشركة كجزء من ثمن الحصص المستحوذ عليها.

وأشارت إلى أن ذلك بعد صدور موافقة إدارة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على زيادة رأس المال بالأرصدة الدائنة وصدور كافة الموافقات اللازمة من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

وحددت سبيد ميديكال أسباب قرارها بالمضي قدما في الصفقة وتمثلت في الآتي :-

– توسيع قاعدة أعمال سبيد ميديكال ومحور أي تضارب في الأعمال المشتركة بين الشركتين الشقيقتين.

– إثراء شركة سبيد ميديكال بمساهمين وأعضاء مجلس إدارة محنكين وذوي خبرة عالية في مجال الأعمال مثل المهندس تامر وجيه رئيس مجلس إدارة سبيد للخدمات الطبية ومحمود فراج وأيمن صبري كأعضاء للمجلس، مما يعود على الشركة بتأثير إيجابي قوي كما ظهر في إدارتهم بالمشاركة مع سبيد ميديكال في نجاح كبير لشركة برايم سبيد للخدمات الطبية الشقيقة.

– الاستفادة من أعمال برايم سبيد للخدمات الطبية الحالية والمستقبلية مما سيعود بسيولة نقدية مرتفعة للغاية على سبيد ميديكال وتقوي مركزها المالي للتوسع الأفقي والرأسي في مجالات الخدمات الطبية المختلفة.

– الحصول على سيطرة أكبر على شركة معامل مصر للخدمات الطبية التي تبلغ حصة برايم سبيد للخدمات الطبية بها 30% ولسبيد ميديكال 30% وبالتالي تصبح للأخيرة 60% بالشركة.

وشملت قرارات المجلس تفويض رئيسه في التوقيع على اتفاق إطاري للصفقة مع مالكي حصص شركة برايم سبيد للرعاية الصحية.

كما وافق على تعيين شركة المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية عن الأوراق المالية مستشار مالي مستقل لتقييم حصص شركة برايم سبيد للرعاية الصحية حيث تتجاوز قيمة الصفقة نسبة 10% من حقوق ملكية سبيد ميديكال إعمالا لأحكام المادة 44 من قواعد القيد والشطب في البورصة المصرية.

واعتمد مجلس الإدارة تعيين مكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه محامون ومستشارون قانونيون للشركة في هذه الصفقة.

وأشارت إلى أن مساهمة شركة برايم سبيد في أرباح سبيد ميديكال خلال عام 2020 بلغت 35.5 مليون جنيه وهي تمثل نسبة 45% من صافي ربح سبيد ميديكال.

لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

الجدير بالذكر أن شركة سبيد ميديكال، حققت نمو في صافي الأرباح المجمعة 3.6 مرة لتصل إلى 79.209 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 17.090 مليون جنيه بعام 2019، مع الاخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات النشاط ، إلى 173.883 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 83.893 مليون جنيه بالفترة المناظرة من عام 2019.