سيدي كرير للبتروكيماويات تحقق أرباحا بقيمة 26 مليون جنيه خلال 2020 بانخفاض 95%

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رنا ممدوح _ حققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات صافي ربح بعد الضريبة بمبلغ 26 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 487 مليون جنيه بعام 2019، مسجله تراجعاً بنسبة 94.66%.
وأرجعت الشركة في بيان للبورصة اليوم، انخفاض أرباحها إلى هبوط متوسط أسعار البيع خلال عام 2020 مقارنة بمتوسط أسعار البيع خلال نفس الفترة لعام 2019.
وأشارت إلى أنه من ضمن الأسباب انخفاض أسعار المنتجات البتروكيماوية عالميا ومحليا والمنافسة الشديدة التي تواجهها شركات البتروكيماويات المصرية نتيجة الظروف العالمية التي أدت إلى تباطئ الطلب وانخفاض كميات الغازات المتاحة من غازات التغذية الواردة من حقول الصحراء الغربية خلال العام.
وانخفضت الإيرادات وفقاً لقائمة الدخل بنسبة 30.11%، لتصل إلى 3.467 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 4.961 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وتراجع مجمل ربح سيدي كرير خلال نفس الفترة إلى 183 مليون جنيه مقابل 819 مليون جنيه بعام 2019.
وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.03 جنيه مقابل 0.82 جنيه بعام 2019
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