الأرباح السنوية الصافية لمجموعة سامبا المالية ترتفع 5.3% مسجلة 4.2 مليار ريال سعودي

دوت الخليج – زادت الأرباح السنوية الصافية لمجموعة سامبا المالية، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 5.34% بنهاية 2020، لتصل 4.2 مليار ريال، مقابل 3.99 مليارا بنهاية العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية المعلنة للشركة على موقع السوق اليوم الأربعاء، انخفاض إجمالي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات بنحو 11.65% ليصل 7.44 مليار ريال، من 8.4 مليارا بنهاية 2019.

وزاد إجمالي الربح التشغيلي لمجموعة سامبا المالية، بنحو 9.5% ليصل 9.4 مليار ريال، مقابل 8.6 مليارا بنهاية 2019، فيما تقلص إجمالي الدخل الشامل بنحو 39.49% ليصل 3.9 مليار ريال مقابل 6.4 مليارا العام السابق.

وسجلت موجودات سامبا المالية زيادة بنحو 14.4% خلال العام الماضي لتصل 296.9 مليار ريال، كما زادت استثمارات المجموعة بنحو 19.07% لتصل 101.23 مليار ريال بنهاية 2020، حسبما أظهرت النتائج المالية.

وارتفعت محفظة القروض والسلف لدى سامبا المالية بنهاية العام الماضي بنحو 10.2% لتصل 156.02 مليار ريال، كما زادت ودائع العملاء 15.28% لتصل 207.7 مليار ريال بنهاية 2020.

وقالت سامبا المالية، إن ارتفاع صافي الدخل بنسبة 5.3% يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 9.6% نتيجة الزيادة في مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ودخل المتاجرة، ودخل استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وأرباح تحويل عملات أجنبية، يقابلها جزئيا انخفاض في دخل العمولات الخاصة.

وأضافت أنه في المقابل قد ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 13.2% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف رواتب الموظفين وما في حكمها، والاستهلاك، والمصاريف العمومية و الإدارية الأخرى، ومخصص انخفاض الائتمان، كما ارتفعت أيضا مصاريف الزكاة والضريبة للسنة.

كانت هيئة السوق المالية السعودية، قد وافقت يوم 8 فبراير الجاري على طلب البنك الأهلي التجاري لزيادة رأس المال من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال، في إطار الدمج مع مجموعة سامبا المالية ونقل جميع أصولها والتزاماتها إليه من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.