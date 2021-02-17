فورد تستثمر مليار دولار في ألمانيا للتحول إلى صناعة السيارات الكهربائية

فرانس برس _ أعلنت شركة فورد الأمريكية العملاقة المصنعة للسيارات اليوم الأربعاء استثمار مليار دولار في ألمانيا بهدف تحويل سياراتها المباعة في أوروبا إلى كهربائية كليا بحلول عام 2030.

ووعدت الشركة المصنعة في بيان أنها “ستلتزم بأن يكون 100% من عرض سيارات فورد في أوروبا، بحلول منتصف عام 2026، مكهربة -هجينة أو كهربائية كليا – أو كهربائية بالكامل بحلول عام 2030” موضحة أن مبلغ مليار دولار سيُخصص “لتحديث مصنع كولونيا في ألمانيا”.

سيحافظ قطاع المركبات التجارية على تخصيص جزء من انتاجه المعتمد على العصر الحراري؛ فإذا كان بالإمكان كهربة جميع العربات بحلول عام 2024، ستشكل تلك الخيارات ثلثي المبيعات في عام 2030.

وكانت الشركة العملاقة، ومقرها في ديربورن بالقرب من ديترويت، قد أعلنت في أوائل فبراير أنها ستضاعف استثماراتها في الكهرباء إلى أكثر من 22 مليار دولار بحلول عام 2025.

في هذه الأثناء، تعتزم الشركة المنافسة جنرال موتورز التخلي عن إنتاج السيارات ذات الانبعاثات الملوثة بحلول عام 2035، والتي لا تزال تمثل الغالبية العظمى من إنتاجها.

وبعد مرورها بمرحلة صعبة، أعادت فورد هيكلتها في أوروبا على نطاق واسع خلال العامين الماضيين، مع إلغاء 12 ألف وظيفة وإغلاق ستة مصانع.

ولفت ستيوارت رولي، رئيس شركة فورد أوروبا، في بيان إلى أن “الإعلان عن تحول موقعنا في كولونيا هو الأهم بالنسبة لفورد منذ أكثر من جيل”.

ويتجه صانعو السيارات إلى القيام بانعطاف كبير نحو التحول إلى انتاج سيارات كهربائية، أمام الطلب المتزايد والتوعية بشأن تغير المناخ وتحت ضغط الالتزام بمعايير الانبعاثات التي تزداد صرامة.

إذ تعتزم مجموعة فولكس فاغن الألمانية طرح 70 طرازا من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 وبيع 26 مليون سيارة في غضون عشر سنوات للحاق بالركب وتجاوز شركة تسلا الرائدة التي يرأسها إيلون ماسك وتحظى بشعبية في الأسواق المالية.

وستنتج فورد أول سيارة أوروبية كهربائية بالكامل في كولونيا اعتبارًا من عام 2023.

وستتعاون الشركة المصنعة الأمريكية في مجال الكهرباء مع شركة فولكس فاغن في إطار اتفاقية تم الإعلان عنها في عام 2019، تمنح بموجبها الشركة المصنعة الأمريكية القدرة على استخدام القاعدة التقنية الكهربائية “أم أي بي” التي طورها العملاق الألماني.

استثمرت فولكس فاغن، بالمقابل، ما مجموعه 2,6 مليار دولار، في “آرغو إيه آي”، لتطوير انتاج السيارات ذاتية القيادة للشركة المنافسة الأمريكية.