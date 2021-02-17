البورصة تتراجع بأكثر من 1% بضغط من مبيعات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين والعرب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11413 نقطة، مسجلا تراجعاً بنسبة 1.05%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.23%، وأغلق عند مستوى 60.41 جنيه.

وانخفض كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.67%، و 1.46% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.409.565 مليار جنيه على 191 شركة من خلال 50.434 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 138 شركة مقابل تراجع 33 في حين لم تتغير أسعار 20.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 8.020 مليون جنيه، منها 7.596 مليون جنيه للأفراد، و424.034 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 5.974 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات12.285 مليون جنيه، مقابل 6.311 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بمبلغ 13.994 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 14.482 مليون جنيه، مقابل 488.210 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 88.48% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 6.88% والعرب على 4.64% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 17.74% من تعاملات اليوم مقابل 82.25% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 51.48%، تلاه سهم بنك الكويت الوطني – مصر بنسبة 10%، ثم سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 9.93%.

في حين تصدر سهم أوراسكوم المالية القابضة قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 15.48%، تلاه سهم المصرية للدواجن بنسبة 9.97%، ثم سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بنسبة 7.24%.