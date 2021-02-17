وليد زكي والمجموعات المرتبطة يرفعون حصتهم لأكثر من 25% بشركة بايونيرز القابضة

رنا ممدوح _ رفع وليد محمد زكي رئيس مجلس إدارة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ومجموعته المرتبطة حصتهم في رأسمال الشركة إلى 25.05%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن محمد وليد زكي رفع حصته في رأسمال بايونيرز القابضة من 7.46% إلى 9.83%، بشراء 25 مليون سهم مقابل 141.750 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر الشراء 5.67 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 1.59% لزياد وليد محمد زكي، و2.99% لمحمد وليد محمد زكي، و1.34% لنور وليد محمد زكي. وسجلت حصة روعة وليد محمد زكي نسبة 1.11%، وعمر وليد محمد زكي 3.85%، وياسر محمد زكي ابراهيم 0.43%، وحسام محمد زكي ابراهيم 3.75%، وخالد محمد الطيب ممثل شركة نور فاينانشال للاستثمار 0.06%، ومحمد زكريا محي الدين ممثل ذات الشركة 0.00004%، بجانب الشركة الدولية للتجارة والتسويق محمد زكريا محي الدين وشركاه بنسبة 0.04%.

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