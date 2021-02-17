الإمارات ترفع الحظر عن الطائرة بوينج 737 ماكس

وكالات _ ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية اليوم الأربعاء، أن الهيئة العامة للطيران المدني رفعت الحظر عن طائرات بوينج 737 ماكس وسمحت بتحليقها مجددا في المجال الجوي للبلاد. ونقلت الوكالة عن مدير الهيئة سيف السويدي قوله “تم رفع الحظر عن الطائرة بوينج 737 ماكس وإصدار قرار السلامة لعودتها للخدمة في الأجواء”.

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