السوق السعودية تنهي سلسلة الارتفاعات المتتالية على تراجع بنسبة 0.19%

دوت الخليج – أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” سلسلة ارتفاعاته متراجعا 0.19% بإغلاق تداولات اليوم الأربعاء بعد صعود استمر على مدى 8 جلسات يومية متتالية.

وفقد مؤشر “تاسي” السعودي 17.65 نقطة خلال تداولات اليوم، ليستقر عند مستوى 9084.31 نقطة.

وارتفعت قيمة السيولة المتداولة إلى 14.23 مليار ريال خلال جلسة اليوم الأربعاء، من 13.7 مليار ريال الجلسة السابقة.

وزادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بمؤشر السوق الرئيسي “تاسي” وعددها 203 أسهم إلى 9.19 تريليون ريال بختام تداولات اليوم، من نحو 9.145 تريليون ريالا بإغلاق الجلسة السابقة.

وأغلق 11 قطاعا في سوق الأسهم السعودية على تراجع بقيادة التطبيقات والخدمات والاتصالات اللذان انخفضا بنحو 2.45% و1.67%، فيما أنهت 10 قطاعات تداولات اليوم على ارتفاع بقيادة النقل والأدوية بنحو 1.58% و1.06% على التوالي.

وسجل 86 سهم مكاسب سوقية بختام تداولات اليوم الأربعاء، تصدرها “أسلاك” مرتفعا 10% بعد إعلان نتائج أعمال الشركة عن 2020 والتي أظهرت 181% نموا بالأرباح السنوية، فيما تراجع 101 سهماً آخرين على رأسهم “بحر العرب” الذي هبط بنحو 10% أيضا.

واستمر سهم “دار الأركان” الذي تراجعت قيمته إلى 8.81 ريال على قمة الأسهم الأكثر نشاطا للجلسة الثانية على التوالي بعد تداول 24.4 مليون سهما من أسهمه، فيما جاء سهم “الكابلات السعودية” على رأس الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة بعد تداولات بنحو 668.8 مليون ريال على أسهمه.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية “نمو ” مرتفعاً 1277.81 نقطة وبنسبة 4.81%، ليستقر عند مستوى 27866.66 نقطة، بتداولات بلغت 112.39 مليون ريال، على خلفية بدء التداول على أسهم شركة وطني للحديد والصلب على المؤشر.