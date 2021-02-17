- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سي إن بي سي – شهدت مبيعات التجزئة الأمريكية انتعاشا قويا في يناير بعد حصول الأُسر على أموال حكومية إضافية للإغاثة من الجائحة، مما ينبئ بتسارع في النشاط الاقتصادي بعد أن كبلته موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 أواخر العام الماضي.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية الأربعاء إن مبيعات التجزئة ارتفعت بوتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 5.3% الشهر الماضي. وخفضت الوزارة بيانات ديسمبر لتظهر تراجعا بنسبة 1% بدلا من 0.7% في التقرير السابق.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 1.1% في يناير.
وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، تكون مبيعات التجزئة قد قفزت 6% الشهر الماضي بعد انخفاضها 2.4% بحسب القراءة المعدلة لشهر ديسمبر.
وتسمى هذه الفئة مبيعات التجزئة الأساسية وهي الأقرب لمكون إنفاق المستهلكين المستخدم في حساب الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت القراءة السابقة لمبيعات التجزئة الأساسية لشهر ديسمبر تنطوي على انخفاض نسبته 1.9%.
كانت الحكومة أقرت حزمة إغاثة ثانية من تداعيات فيروس كورونا بنحو 900 مليار دولار في نهاية ديسمبر، تضمنت شيكات بقيمة 600 دولار معظمها للأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض وبعض ذوي الدخل المتوسط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتعاش قوي لمبيعات التجزئة الأمريكية في يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.