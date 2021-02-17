الاتحاد الأوروبي يتفق مع موديرنا على 300 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

سكاي نيوز عربية – أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع شركة موديرنا للحصول على 300 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا، بعد إبرام اتفاق أول يشمل 160 مليون جرعة، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء.

وأوضحت شركة موديرنا في بيان أن الاتفاق يشمل شراء 150 مليون جرعة يُفترض أن تُسلم في الربعين الثالث والرابع من عام 2021، مع خيار الحصول على 150 مليون جرعة إضافية في 2022.

وتعرّضت المفوضية لانتقادات شديدة لتأخرها في الحصول على اللقاحات ما تسبب بتأخير حملات التطعيم في الدول الأعضاء.

ومع هذه الطلبية الجديدة، ينبغي أن يحصل الاتحاد الأوروبي هذا العام على 310 ملايين جرعة من لقاح موديرنا، الذي أصبح في الثامن من يناير، ثاني لقاح ترخصه الوكالة الأوروبية للأدوية بعد لقاح فايزر بايونتيك.

وسُلمت الدول الأعضاء 33 مليون جرعة من لقاحات فايزر بايونتك وموديرنا وأسترازينيكا، وتلقى 22 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي جرعة واحدة على الأقل، بينهم سبعة ملايين تلقوا الجرعتين الضروريتين لتعزيز اللقاح، وفق ما أوضحت فون دير لايين في مؤتمر صحافي.

والمفوضية الأوروبية مكلفة التفاوض بشأن طلبات مسبقة للقاحات باسم الدول الأعضاء الـ27 وينبغي على الدول بعدها إنهاء عمليات الشراء بشكل مباشر مع المختبرات.