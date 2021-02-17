السيسي يؤكد أهمية إتاحة لقاحات كورونا للدول الإفريقية بشكل منصف وعادل

دوت الخليج – شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي، والذي ناقش سبل توفير لقاحات فيروس كورونا، وكيفية دعم نظم الرعاية الصحية الإفريقية.

شارك في الاجتماع: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرؤساء الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد، وعلى رأسهم فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والرئيس الحالي للاتحاد، إلى جانب موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يؤكد توافر الإرادة السياسية لتعزيز الجهود الإفريقية المشتركة للتعامل مع تأثيرات وتبعات فيروس كورونا، بما يفرضه من تحد ضخم وتهديد غير مسبوق للنظم الصحية وللتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أهمية مواصلة التنسيق مع المجتمع الدولي لإتاحة الفرصة للدول الإفريقية للحصول على لقاحات فيروس كورونا بشكل منصف وعادل، فضلاً عن حشد التمويل والدعم اللوجستي اللازم لمواجهة التداعيات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية لجائحة كورونا، وذلك في إطار مؤسسي شامل.

كما شدد على أن مصر لن تدخر جهداً نحو تسخير جميع إمكانياتها لمساندة أشقائها الأفارقة من أجل الحصول على لقاحات فيروس كورونا، أخذا في الاعتبار الخبرات المصرية في هذا الصدد، والتي من شأنها أن تعزز من استراتيجية الاتحاد الإفريقي للحصول على اللقاح؛ سعيا لتحقيق تطلعات وآمال الشعوب الإفريقية في القضاء على تلك الجائحة وتداعياتها السلبية.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضاً إلى أن جائحة كورونا كشفت ضرورة تحقيق عدالة توزيع اللقاحات بالتوازي مع تعزيز النظم الصحية، وذلك لتمكينها من القيام بدورها في الرعاية الصحية، ومن ثم المساهمة في تحقيق التعافي الاقتصادي.

وأكد أهمية منح الأولوية لضمان حصول القارة الإفريقية على حصة كافية من اللقاحات بأسعار تفضيلية تلبى احتياجات شعوبها، مع استمرار المشاورات مع الشركات العالمية المطورة للقاحات للتعاون في إنتاج تلك اللقاحات على المستوى القاري.

وتابع: وذلك في إطار العمل على تعزيز قدرات الإنتاج المحلي لتمكين الدول من مواجهة أية طوارئ صحية من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا في قطاع الصحة، إلى جانب ضرورة إيجاد إطار قاري للحصول على التراخيص الخاصة بإنتاج اللقاح وتوزيعه.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاجتماع شهد التوافق حول ضرورة تعزيز التضامن والتكاتف بين الشعوب والحكومات الأفريقية من أجل السيطرة على انتشار جائحة كورونا والحد من تداعياتها السلبية، من خلال التنسيق المتبادل لإيجاد حلول وترتيبات مبتكرة وفعالة لتوفير اللقاحات لدول القارة كافة.

وأضاف: وأيضًا الإشادة في هذا الصدد بجميع المبادرات الرامية لتأمين التوزيع العادل للقاحات على المستوى الدولي، والتأكيد على أهمية العمل على سد الفجوة التمويلية تجنباً لمزيد من التأخير في إتاحة اللقاحات وعدالة توزيعها بالحجم والتوقيت الملائمين، وبما يتيح تسريع عملية التعافي العالمي.