الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في شهرين مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والدولار

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سي إن بي سي – واصل الذهب تراجعه للجلسة الخامسة ليسجل أدنى مستوياته في أكثر من شهرين، اليوم الأربعاء، في ظل تعزز الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بفعل رهانات على التعافي الاقتصادي.
ويترقب المستثمرون محضر وقائع اجتماع يناير لمجلس الاحتياطي الاتحادي من أجل استقاء المؤشرات على اتجاه السياسة.
وانخفض السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 1778.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 1725 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل في وقت سابق إلى أقل مستوى له منذ 30 نوفمبر عند 1768.60 دولار.
وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.2% لتسجل 1778.20 دولار للأونصة.
وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، “من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي تعافيا بطيئا.”
وأضاف أن التفاؤل حيال الجائحة والوصول إلى “مناعة القطيع” يتبدى في ارتفاع طفيف للدولار وعوائد السندات لأجل عشر سنوات، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ فبراير 2020.
وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1253.46 دولار للأونصة، لينزل كثيرا عن ذروة أمس الثلاثاء 1336.50 دولار، أعلى سعر للمعدن منذ سبتمبر 2014.
وانخفض البلاديوم 0.5% إلى 2370.83 دولار، بينما ارتفعت الفضة 0.1% مسجلة 27.25 دولار للأونصة.
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