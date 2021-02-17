النفط يرتفع أكثر من 1% مع تراجع الإنتاج الأمريكي بفعل ثلوج تكساس

سي إن بي سي – ارتفع النفط أكثر من 1%، اليوم الأربعاء، حيث كبح الطقس المتجمد في تكساس الإمدادات بكبرى الولايات الأمريكية المنتجة للخام، ومن المتوقع أن تواصل الأحوال الجوية غير المعتادة عرقلة الإنتاج لأيام وربما لأسابيع.

وكان خام برنت مرتفعا 72 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 64.07 دولار للبرميل في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 73 سنتا أو 1.2% مسجلا 60.78 دولار للبرميل.

ويستمد النفط دعما من قيود معروض أوبك+ وتخفيضات إضافية من السعودية وآمال انتعاش الطلب بفضل لقاحات كوفيد-19.

وتلقت الأسعار دفعة إضافية من طقس بارد غير مسبوق في تكساس، التي تضخ جانبا كبيرا من إنتاج الخام الأمريكي وتعد جزءا من مركز صناعة التكرير الرئيسي بالولايات المتحدة.

وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة الآجلة لدى ميزوهو في نيويورك، “هذه نقلة جديدة.. خام غرب تكساس الوسيط سيصل على الأرجح إلى قرابة 65.65 دولار، ومعدل استغلال طاقة المصافي سينخفض على الأرجح إلى حوالي 76%.”

ويقول خبراء بالقطاع إن الطقس المتجمد قد يعطل الإنتاج لعدة أيام، إن لم يكن أسابيع.