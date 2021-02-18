بيتكوين تحلق فوق 52 ألف دولار للمرة الأولى وسط إقبال من مستثمرين وشركات عالمية

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– ارتفع سعر عملة بيتكوين إلى مستوى قياسي جديد فاق 52 ألف دولار، على الرغم من تحذير المحللين من استدامة مثل هذه الأسعار وسط التقلبات المتزايدة.
وحققت أغلى عملة رقمية في العالم برأسمال سوقي يزيد عن 900 مليار دولار رقما قياسيا بلغ 52،577.50 دولار، مدعومة بإقبال المستثمرين وشركات مثل “تسلا” و”ماستركارد” و”بي إن واي ميلون” عليها.
وارتفع سعر البيتكوين في آخر مرة بنسبة 6.3% حيث سجل 52،233 دولارا.
على الرغم من موجة الإقبال السائدة هذا العام على هذه العملة، إلا أن بعض المحللين حذروا من أن البيتكوين لا تزال بعيدة عن أن تصبح وسيلة دفع مستخدمة على نطاق واسع.
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