وارن بافيت يخفض استثماره في آبل بنسبة 6%

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وكالات _ خفضت شركة بيركشاير هاثاواي المملوكة للملياردير وارن بافيت حيازتها في شركة “آبل“، وأجرت الاستثمارات على أسهم شركات الأدوية والاتصالات والنفط في الربع الأخير.
وتخلت الشركة التي يقودها الملياردير وارن بافيت، عن 6% من حصتها في آبل لتصل إلى 887 مليون سهم في الربع الرابع، لكنها في الوقت نفسه زادت استثماراتها في شركة أبفي للأدوية بنسبة 20%، وشركة بريستول مايرز بنسبة 11%، وعملاق الأدوية شركة ميرك بنسبة 28%، وفقاً لما ذكره موقع “ياهو فاينانس”.
وأدى تخفيض حصة “بيركشاير” في “آبل” إلى تراجع قيمة الحصة إلى حوالي 120 مليار دولار في نهاية عام 2020.
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