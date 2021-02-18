البورصة تختبر حركة تصحيحية قصيرة مرشحة للهدوء

رنا ممدوح _ رجح متعاملون بسوق المال أن تشهد البورصة حركة تصحيحية خلال الجلسات المقبلة، بعد أن تراجع المؤشر الرئيسي بتعاملات أمس أسفل مستوى 11500 نقطة، وذلك في إطار تجميع القوى الشرائية لاستئناف الصعود واستهداف تسجيل مستويات جديدة.

وشهد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 انخفاضًا بنسبة 1.05% بختام التعاملات أمس، ليهبط إلى مستوى 11413 نقطة، بضغط من مبيعات المصريين والعرب.

وانخفض كل من EGX70 و EGX100 متساويي الأوزان بنسبة 1.67%، و1.46% على الترتيب.

وتوقع محمد خصر محلل فني أول بشركة برايم لتداول الأوراق المالية أن يتماسك مؤشر البورصة الرئيسي حول منطقة الدعم عند مستويي 11400-11200 ، على أن تتباطأ وتيرة الانخفاض خلال تعاملات اليوم، والجلسات الأولى من الأسبوع القادم.

ورجح خضر، أن يشهد المؤشر ارتدادًا إلى مستويات 11600-11700 قبل نهاية الأسبوع القادم، على أن يستهدف مستوى جديدًا 12500 نقطة خلال فترة تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن أداء المؤشر الثلاثيني لا يعبر عن حركة الأسهم المكونة لها، مرجعاً ذلك إلى تذبذب السيولة الموزعة على الشركات، والتي تؤدي إلى تحقيق طفرات صعود انتقائية.

وأشار إلى أن الحركة العرضية للمؤشرات تأتي في إطار التصحيح المعتاد بعد تحقيق مكاسب من أقل نقطة سجلها السوق في 22 ديسمبر الماضي عند 10500 نقطة.

وحدد خضر بعض الأسهم المرشحة للتماسك وسط موجه التصحيح مع احتمالات تحقيق صعود طفيف ومنها حديد عز وسيدي كرير للبتروكيماويات والسويدي إليكتريك وأوراسكوم للفنادق والتنمية.

وفيما يخص الوافد الجديد للبورصة وهو سهم أوراسكوم المالية القابضة والذي بدأ التداول عليه اعتباراً من جلسة 17 فبراير، فرأى أن الأداء المنتظر لبناء مسار السهم المتوقع سيظهر بعد تلاشي تأثير أول أيام التداول المعتادة.

الجدير بالذكر أن سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة تصدر قائمة الأكثر ارتفاعًا بنسبة 51.48٪، ليصل إلى 0.256 جنيه، يليه سهم بنك الكويت الوطني – مصر بنسبة 10٪ ليصل إلى 26.63 جنيه، ثم سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 9.93٪ ليغلق عند 26.45 جنيه.

في حين تصدر سهم أوراسكوم المالية القابضة قائمة الأكثر انخفاضًا بنسبة 15.48٪ ليصل إلى 0.417 جنيه، يليه سهم المصرية للدواجن بنسبة 9.97٪ لتغلق عند 6.68 جنيه، ثم سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك بنسبة 7.24٪ لتصل إلى 6.92 جنيه.

ومن جانبه توقع محمد لطفي العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن تتجه البورصة لإجراء حركة تصحيحية نحو مستويات الدعوم على مدار فترة زمنية تتراوح بين أسبوع لأسبوعين.

وأوضح أن الحركة التصحيحية قد تدفع المؤشر لاختبار مستوى الدعم عند 11200، مع توقع بالارتداد بعد ذلك لاستهداف قمتها الجديدة عند 11700، في رهان جديد على المستثمرين الأفراد المصريين.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافيًا بمبلغ 8.020 مليون جنيه، منها 7.596 مليون جنيه للأفراد، و424.034 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 5.974 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات12.285 مليون جنيه، مقابل 6.311 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء محققين صافيًا بمبلغ 13.994 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 14.482 مليون جنيه، مقابل 488.210 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 88.48% من إجمالي تعاملات البورصة، في مقابل 6.88% للعرب، 4.64% للأجانب، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 17.74% من تعاملات اليوم مقابل 82.25% من نصيب الأفراد.

وجدد العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية رهانه على تماسك أسهم قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية بجانب بعض الأسهم منها حديد عز والسويدي إليكتريك على مدار تصحيح السوق بالجلسات القريبة القادمة.