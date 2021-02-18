الرقابة المالية تمنح التراخيص النهائية لشركتي تمكين وأور للتمويل متناهي الصغر

أمنية إبراهيم _ علمت نشرة “دوت الخليج” أن هيئة الرقابة المالية منحت رخصتين جديدتين في مجال التمويل متناهي الصغر، لصالح شركتي “تمكين” التابعة لشركة الأهلي كابيتال ذراع البنك الأهلي المصري الاستثمارية، وشركة “أور” التابعة لمجموعة أور كابيتال.

وكانت الهيئة قد منحت موافقة مبدئية للشركتين خلال عام 2020، قامتا بعدها باستيفاء الإجراءات والمستندات اللازمة لعملية التأسيس.

كما علمت “دوت الخليج” أن هيئة الرقابة المالية منحت موافقة مبدئية لشركة بايونيرز القابضة لتأسيس ذراعها في مجال التمويل متناهي الصغر، وذلك للسير في إجراءات تأسيس الشركة تمهيدًا لحصولها على الترخيص النهائي.

عدد الشركات يرتفع إلى 13 شركة.. والسوق تنتظر لاعبين جددًا

وقالت مصادر لحابي، إن شركتي تمكين وأور للتمويل متناهي الصغر، من المقرر إطلاق نشاطهما رسميًّا بالسوق في وقت قريب، ليرتفع عدد اللاعبين في سوق التمويل متناهي الصغر من الشركات إلى 13 شركة.

وأشارت المصادر، إلى أن نحو 5 إلى 7 شركات كانت قد تقدمت لهيئة الرقابة المالية للحصول على تراخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ومن المتوقع أن ينضم للسوق لاعبون جدد خلال العام الجاري.

ويضم سوق التمويل متناهي الصغر 11 لاعبًا من الشركات هم: ريفي، تساهيل، تنمية، أمان، سندة، تمويلي، فوري، الأولى، فيتاس، فاروس، وشركة كاش والتي حصلت على آخر ترخيص صادر من الهيئة في ديسمبر 2019، قبل توقف منح التراخيص في 2020، ويقع مقرها الرئيسي في الصعيد بمحافظة المنيا.

وكشفت دوت الخليج في وقت سابق، نقلًا عن وليد زكي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، عن فحص شركته لعدد من الفرص الاستثمارية بالقطاعات الاقتصادية التي ترتكز استثماراتها بها خلال الوقت الحالي، وفي مقدمتها الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار خطتها التوسعية بالسوق المحلية.

أما الأهلي كابيتال القابضة الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي، فتسعى للتواجد بشكل موسع في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، عن طريق المشاركة في تأسيس شركات متخصصة أو الاستحواذ على شركات قائمة، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للشركة كريم سعادة، ويبلغ رأس مال الشركة المصدر 5 مليارات جنيه، وتتجاوز استثماراتها 9 مليارات.

أيضًا تخطط أور كابيتال للتوسع في نشاط الخدمات المالية غير المصرفية، بحسب تصريحات سابقة لرئيسها أشرف سلمان، وتمتلك حاليًا شركة للتأجير التمويلي، إلى جانب ترخيص نشاط متناهي الصغر.