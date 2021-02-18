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أسعار النفط تواصل الارتفاع مع تضرر الإنتاج الأمريكي بسبب نقص إمدادات تكساس

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– ارتفعت أسعار النفط مجددا يوم الخميس لتبلغ أعلى مستوياتها في 13 شهرا إذ شهدت الأسواق عمليات شراء جديدة بفعل مخاوف من أن الطقس البارد المفاجئ في تكساس قد يعطل إنتاج الخام الأمريكي لأيام أو ربما لأسابيع.

وصعد خام برنت 89 سنتا أو ما يعادل 1.4 بالمئة إلى 65.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش، ملامسا أعلى مستوياته منذ 20 يناير  2020.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو ما يعادل 1.1 بالمئة‭ ‬لتصل إلى 61.80 دولار للبرميل مسجلة أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير 2020.

وارتفع الخامان القياسيان نحو دولار يوم الأربعاء وربحا ما يزيد عن ستة بالمئة منذ إغلاقهما الخميس الماضي.

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وظلت شركات إنتاج النفط وتكريره مغلقة في تكساس لليوم الخامس يوم الأربعاء بعد برد قارس مستمر منذ أيام وأصدر حاكم الولاية أمرا بحظر صادرات الغاز الطبيعي في محاولة لتسريع وتيرة استئناف إمدادات الكهرباء.

وبحسب محللي وود ماكنزي، فإنه جرى فقد قرابة مليون برميل يوميا من إنتاج الخام، وقد يستغرق استعادته بالكامل أسابيع.

وقال تشيوكي تشين كبير المحللين لدي صنوارد تريدينج إنه علاوة على ذلك، فإن سحب أكبر من المتوقع لمخزونات النفط الأمريكية عزز المخاوف بشأن الإمدادات.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 فبراير إلى نحو 468 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 2.4 مليون برميل.

ومن المقرر نشر بيانات مخزونات النفط من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق يوم الخميس، متأخرة لمدة يوم بعد عطلة يوم الاثنين.

وتلقى ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة الدعم أيضا من شح الإمدادات العالمية، ما يرجع بدرجة كبيرة إلى تخفيضات الإنتاج التي تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء في مجموعة أوبك+ التي تضم روسيا.

وقالت مصادر بأوبك+ لرويترز إن منتجي المجموعة سيخففون القيود على الإمدادات على الأرجح بعد أبريل نيسان نظرا لتعافي الأسعار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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