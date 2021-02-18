تفاصيل استثمارات AKH بعقود التنقيب عن الذهب في مصر

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف أحمد خيري المدير الإقليمي لتطوير الأعمال بمجموعة لامانشا -المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس- عن تفاصيل الاستثمارات المرصودة لعقود التنقيب الأربعة التي وقعتها شركة AKH Gold التابعة أمس مع وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية.

ووقعت أمس وزارة البترول والثروة المعدنية 10 عقود مع 4 شركات إنجليزية وكندية ومصرية لاستغلال 17 قطاعًا جديدًا للبحث والتنقيب عن الذهب مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بإجمالي استثمارات حوالى 11.2 مليون دولار، من بينها 4 عقود مع شركة AKH gold التابعة لرجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس بإجمالي استثمارات نحو 4.1 مليون دولار للبحث عن الذهب في 9 قطاعات بالصحراء الشرقية.

وقال خيري في تصريحات خاصة لنشرة دوت الخليج إن الاستثمارات البالغة نحو 4.1 مليون دولار تمثل القيمة الاجمالية للاستثمارات المرتقب ضخها خلال أول عامين من الاستكشاف، متضمنة القيمة الايجارية للمساحة المخصصة للشركة.

القيمة الإيجارية السنوية للمواقع تدور بين 300-400 الف دولار.. والاستثمارات تقترب من 4 أضعافها في الأعوام الأولى

وأوضح أن القيمة الايجارية السنوية تدور حول 300-400 مليون دولار، بينما تمثل القيمة الباقية تكلفة عمليات البحث والتي تعادل نحو ثلاث إلى أربعة أضعاف القيمة الإيجارية السنوية.

وتعد شركة لامانشا المساهم الرئيسي بشركة ألتوس استراتيجيز المقيدة ببورصة كندا بحصة 35%، بينما تمتلك شركة ألتوس 100% من شركة AKH Gold.

التكلفة الاستثمارية ترتفع اعتبارًا من العام الثالث.. وتتحدد في ضوء نتائج الاستكشاف

وأوضح خيري أن القانون حدد مدة التعاقد بعامين قابلة للتجديد 3 مرات تالية بمدة إجمالية 8 سنوات، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات مرشح للزيادة اعتبارًا من العام الثالث في ضوء بلوغ مراحل محددة من عمليات البحث والتنقيب.

وأكد أن عملية الاستكشاف تتسم بطول أجلها الزمني بمتوسط عالمي يتراوح بين 12 إلى 15 عام، ترتفع أو تنخفض وفقًا لعدد كبير من العوامل من بينها الطبيعة الجيولوجية للأرض، مؤكدًا صعوبة تقدير حجم التكلفة الاستثمارية للسنوات التالية والتي تتحدد في ضوء نتائج العمل خلال أول عامين.

وأضاف: “بناء على نتائج عمليات التنقيب خلال فترة لا تقل عن 7-8 سنوات يتم البدء في اعداد دراسات الجدوى الاستثمارية لعميلات الاستخراج، وبحث سبل التمويل والعائد والتكلفة على غرار الدرسات التي تتم قبل الدخول في استثمارات جديدة بأي من القطاعات الأخرى.. فالاستثمار في الذهب له طبيعة خاصة تحتاج لسنوات قبل بلوغ مرحلة بحث الجدوى “.

نترقب صدور التراخيص البيئية واستلام الأراضي في غضون شهر من التوقيع

وتوقع خيري استلام المساحات المخصصة للتنقيب وصدور التراخيص البيئية في غضون شهر من تاريخ التوقيع.

واستبعد لجوء شركة AKH للتمويل الخارجي خلال السنوات الأولى للاستكشاف وكذلك الحاجة لزيادة رأس المال خلال هذه المرحلة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن لامانشا ستقدم كامل الدعم للشركة الفائزة بعقود التنقيب في مصر سواء مالي أو فني.

وقال المدير الإقليمي لتطوير الأعمال بمجموعة لامانشا: “التواجد بالسوق المصري من الأهداف التي تأخر تنفيذها بسبب عدم جاذبية شروط الاستثمار وفقًا للقانون القديم، في حين توصل التشريع الجديد لنموذج عمل أفضل رغم استمرار وجود بعض التحفظات، دعم القدرة على الاستثمار في مصر والتي تعد السوق الإفريقية الغائبة عن محفظة استثمارات المجموعة”.

وتابع: “مصر سوق مهمة سواء وفقًا للبعد الشخصي للمهندس نجيب ساويرس كرأس مال وطني يرغب في دعم تطوير القطاع وكذلك البعد الاستثماري في ظل توافر عوامل الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي في مصر مقارنة بباقي الدول الإفريقية التي استثمرت بها لامانشا”.

ساويرس: القانون الجديد للتعدين ولائحته التنفيذية أعطى دفعات قوية وحافزًا للشركات العالمية والمصرية

وعقب التوقيع صرح المهندس نجيب ساويرس أن القانون الجديد للتعدين ولائحته التنفيذية أعطى دفعات قوية وحافزًا للشركات العالمية والمصرية العاملة في نشاط التعدين للتقدم للمزايدة العالمية للذهب التي تم طرحها.

وأضاف، أن مصر تعمل وفق النظم المعمول بها عالميًّا في قطاع التعدين مما سيسهم في زيادة الفائدة التي تعود للدولة والمستثمرين.

وأكد أن مصر تمتلك ثروات تعدينية كبيرة ستكون رافدًا مهمًا للاقتصاد القومي، مشيدًا بمجهودات وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين.

وزير البترول: مستمرون في تطوير قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة منه.. وفوز شركة تابعة لرجل أعمال مصري إشارة جيدة لباقي المستثمرين

من جانبه صرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فوز الشركة التابعة لرجل الأعمال المصري للبحث عن الذهب إشارة جيدة لباقي المستثمرين لاسيما وأن شركات مجموعته لها باع وخبرة كبيرة في أنشطة التعدين بالعديد من دول العالم.

وأكد الملا أن النجاح الذي حققته المزايدة العالمية للبحث عن الذهب واستغلاله والتي تم إعلان نتائج المرحلة الأولى منها فى نهاية شهر نوفمبر الماضي تعطي دفعات قوية للاستمرار فى تطوير قطاع التعدين المصري وتحقيق النتائج المأمولة منه باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية التى يتم العمل عليها وفق منهجية متكاملة ليكون أحد الروافد الأساسية للدخل القومي في ظل الزخم والدعم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لجهود تطويره وتعظيم القيمة المضافة منه.

كما شهد الملا توقيع ثلاثة عقود مع شركة ريد سي ريسورز الكندية إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله فى خمسة قطاعات بإجمالي استثمارات حوالي 5.5 مليون دولار وعقدين لشركة شمال إفريقيا للتعدين للبحث في قطاعين باستثمارات حوالي مليون دولار، وعقد مع شركة العبادي للتعدين والمقاولات للبحث في قطاع واحد بإجمالي استثمارات يقدر بحوالي 636 ألف دولار.

وحضر التوقيع المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجي أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية .

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق التوقيع على 5 عقود للبحث والتنقيب عن الذهب ضمن العروض الفائزة بالمزايدة بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 13 مليون دولار وذلك في 13 قطاعًا مع شركة لوتس جولد الكندية وشركة ميداف المصرية للتعدين والصناعة وشركة إبداع فورجولد المصرية.